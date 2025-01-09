TREDAŞ 2024\'te Ödüllerle Dolu Bir Yıl Geçirdi

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Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketlerinden Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 2024 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve müşteri odaklı çalışmalarıyla birçok prestijli ödülün sahibi oldu.

TREDAŞ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 1,3 milyonu aşkın müşterisine hizmet sunarken, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü projelerle 2024 yılında sektörde adından sıkça söz ettirdi. Yılın ilk aylarında "6. CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri"nde "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" ve "Sürdürülebilirlik" kategorilerinde ödül kazanan kurum, ayrıca Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'nin düzenlediği organizasyonda "Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.

TREDAŞ'ın doğa ve sokak hayvanları için geliştirdiği "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesi, kullanım ömrünü tamamlamış armatürleri geri dönüştürerek mama ve su kaplarına dönüştürmesiyle büyük beğeni topladı ve yıl içinde ikinci ödülünü kazandı.

Şikayetvar platformunun düzenlediği A.C.E. Awards ödüllerinde de üst üste dördüncü kez "GOLD" ödülü kazanan kurum, müşteri memnuniyetinde enerji dağıtım sektöründe bir ilke imza attı. - TEKİRDAĞ