TREDAŞ ve TREPAŞ Trakya Bölgesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

TREDAŞ ve TREPAŞ Trakya Bölgesi çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar programı, şirketlerin yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Akdemir, iftarda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketinden ve huzurundan bahsederek, tüm çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Akdemir, birlik ve beraberlik içinde geçen bu özel anların değerini vurguladı.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve çevre ilçelerden yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında katılımcılar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. - TEKİRDAĞ
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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