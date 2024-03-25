TREDAŞ ve TREPAŞ Trakya Bölgesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

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TREDAŞ ve TREPAŞ Trakya Bölgesi çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programı, şirketlerin yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Akdemir, iftarda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketinden ve huzurundan bahsederek, tüm çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Akdemir, birlik ve beraberlik içinde geçen bu özel anların değerini vurguladı.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve çevre ilçelerden yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında katılımcılar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. - TEKİRDAĞ