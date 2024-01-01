TREDAŞ, Yılbaşında Enerji Arzında Sıkıntı Yaşanmaması İçin Önlemler Aldı

Yılbaşında enerji arzında bir sıkıntı yaşanmaması hedefi ile saha ekiplerini güçlendiren TREDAŞ'ın 409 kişiden oluşan arıza, onarım ve bakım personeli, 116 araç ile yeni yıl gecesi sahada görev yapıyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon aboneye hizmet veren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yılbaşında enerji arzında bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli önleyici tedbirlerini alırken sahadaki araç ve personel sayısını da artırdı. Trakya Bölgesi'nde hizmet verdiği her noktaya kesintisiz, kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti sunmayı hedefleyen TREDAŞ, yılbaşına yönelik çalışma saatlerinde özel düzenlemeye gitti. Muhtemel arızalara hızla müdahale etmek hedefiyle 409 kişiden oluşan arıza, onarım ve bakım personeli ile 116 aracı sahada hazır bekleten TREDAŞ, anlık arıza durumlarında müşterileri için iletişim kanallarını da güçlendirdi.

TREDAŞ'ın bütünleşik anlamda sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Operasyon Merkezi aracılığı ile elektrik şebekesinin uzaktan kontrolü sağlanır, sahadaki ekiplerin çalışmaları anlık izlenirken, bu sistem herhangi bir arıza veya kesinti durumunda hızla devreye girerek, sorunun en kısa sürede çözümüne destek olacak. Yine yılbaşı gecesi 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yapay zeka TREDAŞ Enerjik üzerinden de müşterileri talepleri anlık olarak takip edilecek. - TEKİRDAĞ