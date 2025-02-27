Trendyol'dan Sivil Topluma Destek Çağrısı - Son Dakika
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Trendyol'dan Sivil Topluma Destek Çağrısı

Trendyol\'dan Sivil Topluma Destek Çağrısı

Trendyol, Sepette İyilik projesiyle STK'ları desteklemeye ve sivil toplum bilincini artırmaya devam ediyor.

27.02.2025 11:50
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Trendyol, 2020 yılında STK'ları tek bir çatı altında toplayarak sivil toplum ve özel sektör iş birliğinde dünyadaki iyi örneklerden biri olarak hayata geçirdiği Sepette İyilik ile, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nde herkesi bir kez daha sivil topluma destek olmaya çağırıyor.

E-ticaret platformu Trendyol'un Sivil Toplum Kuruluşlarına özel bir alan açarak görünürlük sağlamak, kaynaklarını artırmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Sepette İyilik, büyümeye devam ediyor. E-Ticaret platformu, Sepette İyilik ile ülkemizde STK'ların bilinirliğini artırmayı, sivil topluma yapılan bireysel destekleri artırmayı amaçlıyor.

"Teknolojik yetkinliğimizi sivil toplumun gücüyle birleştiriyoruz"

27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nde Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol'un Sepette İyilik projesini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini ön planda tutarak hayata geçirdiklerini ifade ederken," Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren STK'lar kendi ürünlerinin, ürünü olmayan STK'lar da onlar için geliştirdiğimiz dijital destek kartlarının satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, STK'lara aktarılıyor. STK'ların fiziki ve dijital ürünlerini milyonlarca kullanıcıyla buluşturarak onlara sürekli bir gelir kaynağı sunan projemiz kapsamında, STK'lara aynı zamanda e-ticaret alanında eğitim, teknoloji ve operasyonel destek de sunuyoruz. Sepette İyilik Hareketi ile son 5 yılda 100'e yakın STK'ya 2.5 milyon üzerinde ürün ve dijital destek kartı satışı gerçekleştirerek, 300 milyon TL'yi aşkın destek sağlamış olmaktan mutluyuz" diye konuştu.

Sepette İyilik'in Trendyol'un sivil toplumun gücünü teknolojiyle birleştirerek sosyal fayda sağlama misyonunu temsil ettiğini vurgulayan Poyraz, şirketin sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini ön planda tuttuğu projenin Türkiye'de iş birliği anlamında özel sektör - sivil toplum arasında dünyadaki iyi örneklerden biri olduğunun altını çizdi. Sivil toplumun gücünü teknolojiyle birleştirerek sosyal faydayı büyüttüklerini ifade eden Poyraz, şirketin milyonlarca müşterisinin ve onlarca sivil toplum kuruluşunun bu hareketin bir parçası olmasıyla toplumsal dayanışmanın gücünü her geçen gün daha da artırdıklarını söyledi.

"Türkiye'de bireysel destek ekosistemini büyütüyoruz"

Poyraz, "Sepette İyilik ile destek ekosistemine çok ciddi katkılar sunuyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren STK'lara görünürlük kazandırırken, bireysel veya kurumsal yardımseverlerin de destek vermeleri konusunda işlerini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Sepette İyilik'ten Seferberlik Butiği

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, Sepette İyilik'te afet dönemlerinde devreye giren Seferberlik Butiği ile afet bölgelerinde faaliyet gösteren STK'lara yönelik dijital destek kartlarıyla hızlı desteğin sağlanmasına katkı sundu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi, orman yangınları ve depremlerde STK'lar için önemli bir gelir kaynağı sağlayan e-ticaret platformu, seferberlik butiğindeki özel dijital kartların satışını yurtdışına da açarak desteğin kapsamını genişletti.

Dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması hedefini benimseyen e-ticaret platformu, bu doğrultuda eğitimden sanata, kadınların iş hayatına katılımından sivil topluma kadar pek çok farklı alanda topluma katkı sağlamak üzere projeler geliştiriyor. E-ticaret platformunun teknolojik yetkinliğini toplum yararına kullanma arzusuyla oluşturduğu Sepette İyilik'te STK'ların satışa sunduğu binlerce ürün yer alıyor. Bu STK'lar arasında girişimciliğe uzanan kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Türk Eğitim Vakfı, TEGV, Tohum Otizm, KAÇUV, HAYTAP, Yeşilay, Kızılay, TOÇEV, Sosyalben, AHBAP, AKUT, Mor Çatı gibi pek çok STK bulunuyor. E-ticaret platformu, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nde bir kez daha herkesi Sepette İyilik'te STK'lara destek olmaya davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trendyol'dan Sivil Topluma Destek Çağrısı - Son Dakika

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