Trump, İran'a olası yeni saldırıda Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni bir saldırıda yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirterek, "Şimdi Kazma Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax isimli yayın kuruluşuna verdiği röportajda İran'la yaşanan askeri gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine ABD basınında çıkan "Ara seçimlerden sonra İran'a düzenlenebilecek olası bir askeri operasyonda 'tüm bombaların anası' (MOAB) olarak adlandırılan mühimmatın kullanılabileceği" yönündeki iddialara değinen Trump, "Şöyle ki; 'tüm bombaların anası' nükleer bir silah değil. Nükleer silahla alakası yok. Bu sadece küçük bir nükleer silah gibi etkisi olan çok büyük bir bomba. Devasa bir bomba, ama nükleer silah değil" dedi. Trump, İran'a karşı bu bombanın kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kesin bir yorum yapmadı.

"Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma konusundaki temasları sürdürüyoruz"

İran'a karşı nükleer silaha başvurmayacaklarını belirten Trump, buna gerek olmadığını ifade etti. Buna rağmen ABD'nin dünyanın en büyük nükleer gücü olduğunu hatırlatan Trump, "Rusya'dan daha fazla nükleer güce sahibiz. Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada. Çin şu an çok geride ama 5 yıl içinde bizi yakalayacak. Bu durum aslında çok üzücü, çünkü mümkün olsa nükleer silahlardan vazgeçilmesini çok isterdim" diye konuştu. Rusya ve Çin yönetimleriyle nükleer silahsızlanma konusunda temasları sürdürdüklerini aktaran Trump, "Çin muhtemelen bu konuda daha isteksiz, çünkü söz konusu alanda bizim oldukça gerimizdeler. Biz 1 numarayız, Rusya 2 numara ve Çin de 5 ya da 6 yıl içinde bizi yakalayacak. Bu yüzden pek yanaşmıyorlar. Ama evet, bu konu hakkında temasları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Nükleer silaha sahip olamayacaklarından emin olmak istiyoruz"

Trump, "İran'ın nükleer programı tamamen yok edildiyse neden zafer ilan edip oradan çıkmıyoruz?" sorusuna da yanıt verdi. Bunu şimdi yapmaları halinde 1 yıl içinde İran'a karşı yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabileceklerine dikkat çeken Trump, İran'ın uzun vadede nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmak istediklerini vurguladı. Trump, kendi görev dönemi sonrasında ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunun altını çizerek, "Eğer ben başkan olmazsam ve uzun yıllar boyunca gördüğümüz gibi zayıf, etkisiz biri başkan olursa diye çok endişeleniyorum. Çünkü böyle biri, bu durumun devam etmesine izin verir. Biz ise onların asla nükleer silaha sahip olamayacaklarından emin olmak istiyoruz. Çünkü bana göre, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa bunu anında kullanırlar" dedi.

Trump, Kazma Dağı'nı çok hızlı bir şekilde yok edebileceklerini söyledi

İran'ın ilgili tesislerini vurarak ülkenin nükleer kapasitesini yok ettiklerini söyleyen Trump, "Nükleer çalışmaları milyonlarca tonluk dağın altına gömüldü" diye konuştu. Bir sonraki hedefin yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı olabileceğinin sinyalini veren Trump, "Şimdi Kazma Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir" dedi. Trump, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Kazma Dağı'nı da vurarak çok hızlı bir şekilde yok edebileceklerini ifade etti. Trump, İran'a yönelik olası yeni bir operasyonun kara birliklerini içerip içermeyeceği sorusuna, "Buna ihtimal vermiyorum" yanıtını verdi.