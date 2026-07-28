Trump: İran'ı Darmadağın Ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne sürerek, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" dedi. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran'la yaşanan gerilime değindi. İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne süren Trump, "İnsanlar bunu bir türlü göremiyor. Donanmalarını yok ettik. Hava kuvvetlerini yok ettik. Liderliklerini yok ettik. Uçaksavar sistemlerini yok ettik. İnsansız hava araçlarının (İHA) üretimi yaklaşık yüzde 7 seviyelerine düştü. İHA ve füze üretim kapasitelerinin büyük bir kısmını yok ettik" ifadelerini kullandı. İran'ın ABD ile temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" şeklinde konuştu. Trump, İran'ın 50 yıla yakın bir süredir herkesi oyaladığını ve "Orta Doğu'nun kabadayısı" gibi davrandığını ifade etti.

"İran'ı darmadağın ediyoruz"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'yı İran politikası üzerinden eleştiren Trump, "Obama geldi ve onlara on milyarlarca dolar verdi. Onlara nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi. Hatırlıyor musunuz? Parayı bir Boeing 757'ye yükleyip Tahran'a uçurdular, 1.7 milyar dolar nakit para. Onlara rüşvet verebileceğini sanıyordu. Ama onlar 'Bu ne kadar aptal bir ülke' diye düşündüler. Hayır, onlara rüşvet veremezsiniz. Onları yenmek zorundasınız ve biz de onları fena halde darmadağın ediyoruz" diye konuştu.

"Abluka çok başarılı, tek bir tekne bile geçemiyor"

ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ama sonucun ne olacağını göreceğiz. Şu anda çok dostane müzakereler yürütülüyor. Bu arada, donanmamız abluka konusunda ne kadar başarılı, değil mi? Nasıl da tek bir tekne bile geçemiyor. Uyguladığımız ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, lütfen abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.