Trump Mühimmat Stoklarını Yetersiz Buldu - Son Dakika
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Trump Mühimmat Stoklarını Yetersiz Buldu

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Trump, ABD ordusunun mühimmat stokunun yeterli olduğunu ve endişelerin yersiz olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun mühimmat stoku endişesi yaşadığına yönelik iddiaları yalanlayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı değerlendirmede, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin mühimmat stoku kaygısı yaşadığı öne sürülmüştü

The New York Times (NYT) gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Trump'ın ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığını öne sürmüştü. Mühimmat stoku ile ilgili endişeyi ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in dile getirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump Mühimmat Stoklarını Yetersiz Buldu - Son Dakika

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