Trump'tan Japonya ile Ticaret Anlaşması - Son Dakika
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Trump'tan Japonya ile Ticaret Anlaşması

Trump\'tan Japonya ile Ticaret Anlaşması
23.07.2025 04:09
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ABD ve Japonya ticaret anlaşması yaptı, Japonya ABD'ye %15 gümrük tarifesi ödeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak, "Japonya, ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük tarifesi ödeyecek" açıklamasında bulundu. Oran Trump'ın başlangıçta belirttiği yüzde 25'ten daha düşük olsa da, Tokyo yönetiminin gümrük vergilerinden muafiyet çabaları sonuçsuz kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri sonrasında ABD ile Japonya arasında başlatılan ticaret müzakerelerinde sona gelindi. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Japonya ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak, "Japonya, ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük tarifesi ödeyecek" ifadelerini kullandı. Varılan anlaşmayı "şimdiye kadarkilerin en büyüğü" olarak niteleyen Trump, "Japonya, benim yönlendirmemle ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve karların yüzde 90'ı ABD'ye kalacak. Bu anlaşma yüz binlerce iş imkanı sağlayacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı" dedi. Ayrıca Japonya'nın ticarete açılacağını vurgulayan Trump, "Japonya, otomobiller ve kamyonlar, pirinç ile diğer bazı tarım ürünleri ve diğer şeyler de dahil olmak üzere ülkelerini ticarete açacak" ifadelerine yer verdi. Varılan anlaşmanın ABD için "çok heyecan verici olduğunu" belirten Trump, "Özellikle, Japonya ile harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli" dedi.

Trump, Japonya'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca ülkelere özel oranlarda karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe konacağını ifade etmişti. Japonya'ya yönelik karşılıklı tarife oranını yüzde 25 olarak açıklayan Trump, tepkiler üzerine karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Tokyo yönetiminin

ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma yönündeki talebinin ardından ABD ve Japonya arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump'tan Japonya ile Ticaret Anlaşması - Son Dakika

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