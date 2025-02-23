Trump'tan Ukrayna'ya Sert Mesaj - Son Dakika
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Trump'tan Ukrayna'ya Sert Mesaj

Trump, Ukrayna'ya sağlanan yardımların karşılığını talep etti, Biden'ı sert sözlerle eleştirdi.

23.02.2025 04:37
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya Avrupa'dan daha fazla yardım sağladığını belirterek, "Ortaya koyduğumuz tüm para karşılığında bize bir şeyler vermelerini istiyorum. Paramızı geri alacağız. Çünkü bu hiç adil değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarında yapılan Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) bir konuşma gerçekleştirdi. Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana hayata geçirdiği icraatları hatırlatan Trump, aldığı sınır önlemleri, imzaladığı başkanlık kararnameleri ve federal hükümeti yeniden şekillendirme çabaları gibi çeşitli konulara değindi. Trump, konuşmasında kendisinden önce görevde bulunan Eski ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. Biden'ın görevi döneminde kumda zor yürüyecek kadar yaşlı olduğunu belirten Trump, "Ve kumda yaklaşık altı ons ağırlığında bir şeyi çekerek yürürdü. Bilirsiniz, şu alüminyumlar. Bakın, alüminyum çok iyidir. Çocukların ve çok yaşlı insanların kaldırması içindir, değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Biden en kötü başkandı"

Biden için "Ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı. Umurumda değil. Söyleyeceğim" diyen Trump, "Joe en kötüsüydü" diye konuştu. Biden'ın görevi sürecince her şeyi berbat ettiğini savunan Trump, "Bu pisliği temizlemeliyim. Pisliği temizliyorum. Bu bir karmaşa. Enflasyon ve sınır konuları. Dokunduğu her şeyi berbat etti. Tamam mı? Her şeyi. Bu doğru" eleştirisinde bulundu.

"Ukrayna'dan nadir elementler ve petrol istiyoruz"

Ukrayna- Rusya savaşı ve barış müzakereleri konusunda da değerlendirme yapan Trump, ülkesinin Ukrayna'ya sağladığı yardımın karşılığını geri almaya niyetli olduğunu vurguladı. "Avrupa 100 milyar dolar verdi, ABD 350 milyar dolar verdi. Çünkü aptal, beceriksiz bir başkanımız ve yönetimimiz vardı" diyen Trump, "Ortaya koyduğumuz tüm para karşılığında bize bir şeyler vermelerini istiyorum. Yani, nadir elementler ve petrol istiyoruz. Ne alabilirsek" şeklinde konuştu. "Paramızı geri alacağız. Çünkü bu hiç adil değil" diyen Trump, bu konuda Ukrayna ile temasta olduklarını belirterek, "Ve göreceğiz. Ama bence anlaşmaya oldukça yakınız. Yakın olsak iyi olur" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiği konusundaki görüşlerini yineleyen Trump, "Başkan Putin ile görüştüm ve bunun sona ermesi gerektiğini düşünüyorum, sona ermeli. Başkan Zelenskiy ile görüşüyorum. Başkan Putin ile görüşüyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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