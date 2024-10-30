TSK, Irak'ta 8 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Yerel

TSK, Irak'ta 8 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 8 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

30.10.2024 09:58
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MSB: "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TSK, Irak'ta 8 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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