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TSK'nın DENİZKURDU tatbikatı Mavi Vatan'da nefes kesti - Son Dakika
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TSK'nın DENİZKURDU tatbikatı Mavi Vatan'da nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan'da düzenlenen DENİZKURDU tatbikatıyla tecrübe ve bilgi birikimlerini arttırmaya devam ediyor. Tatbikata 24 ülkeden 28 ateşe katılım sağladı. Tatbikatta deniz mayınları etkisiz hale getirildi ve düşman adası operasyonla ele geçirildi. Toplamda 17 bin personelin katıldığı tatbikatın sonunda geçit töreni düzenlendi.

TSK\'nın DENİZKURDU tatbikatı Mavi Vatan\'da nefes kesti
13.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:12
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan DENİZKURDU tatbikatıyla Mavi Vatan'da adeta nefes kesti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin dört bir yanında icra ettiği tatbikatlarla tecrübe ve bilgi birikimlerini arttırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Mavi Vatan'ın çeşitli noktalarında düzenlenen DENİZKURDU-I tatbikatı da başarıyla gerçekleşmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta bitecek olan tatbikatın basın günü de yine nefesleri kesti. Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ateşenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, Aksaz açıklarında icra edildi. Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da yerinde takip etti.

Deniz mayınları tek seferde etkisiz hale getirildi

Tatbikat çerçevesinde TSK personeli, denizde kontrolsüz olarak sürüklenen mayınların imhasını gerçekleştirdi. TCG Akçay tarafından tespit edilen mayın SAS timi tarafından üzerine patlayıcı fünye sistemi kurularak imha edildi. NATO ülkeleri arasında yalnızca Türkiye'nin kullandığı bu taktik Karadeniz'de de aktif olarak kullanılıyor.

Düşman adası nefes kesen operasyonla ele geçirildi

Tatbikatın bir diğer senaryosunda ise taarruz helikopterleri, sualtı taarruz botları hava ve denizden hedefleri etkisiz hale getirdi. Senaryo çerçevesinde düşmanların bulunduğu bir adaya bin 500 metreden adaya atlayan SAT timleri adanın güvenliğini sağlayarak amfibi hücum timlerinin adaya girişini sağladı.

Toplamda 102 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 49 uçak, 17 helikopter, 22 İnsansız Hava Aracı ile kamu kurumları da dahil yaklaşık 17 bin personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta gün sonunda geçit töreni düzenledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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