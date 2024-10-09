TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği Açıldı - Son Dakika
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TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği Açıldı

TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği Açıldı

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. 4 gün sürecek etkinlikte 107 okuldan 7800'den fazla öğrenci projelerini sunacak.

09.10.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
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Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı. 4 gün sürecek olan şenlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri projelerinin sunumlarını yapacak.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında "TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği" düzenleniyor.

"Bilimsel çalışmalara katkı sunacağına inanıyorum"

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Bilim Şenliği'nin açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bilim Şenliği'ne 4 gün boyunca 'Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile Fuat Sezgin Bilim Merkezi' ev sahipliği yapacak. Yine, etkinliklerde 35 farklı proje tanıtımı yapılacak ve 4 seminer düzenlenecek. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 107 okul ve her yaştan ve her kesimden 7800'e yakın komşumuzun katılım sağlayacağı Şenliğimizin ilçemizin bilimsel alandaki çalışmalarına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bilim şenliğimize emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeteneklerini sergilediler

Konuşmaların ardından davetliler, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin stantlarını ziyaret ederek yaptıkları sunumları izledi. Gençler, hayata geçirdikleri projeleri anlatarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Ressam robot, dikkat çekti

İlk günden itibaren ilgi gören şenlikte sergilenen projeler arasında "Ressam robot", "Yer fıstığından elde edilmiş kafeinsiz kahve üretimi", "Çevre dostu binalar" gibi çok farklı içerikte renkli tasarımlar yer alıyor. Şenliğe; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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