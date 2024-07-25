TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Küçükçekmece'de bilim şenliği düzenlenecek

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TÜBİTAK bilim şenlikleri destekleme programı çerçevesinde Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 45 projeye hibe programlardan biri 'Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor' projesi Küçükçekmece'de düzenlenecek.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı çerçevesinde Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 45 projeye hibe programlardan biri 'Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor' 26-28 Eylül tarihleri arasında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'nda gerçekleşecek.

Bilimsel etkinliklerin hazırlıkları, TÜBİTAK Projeleri İlçe Koordinatörü ve Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi Coğrafya Öğretmeni Uzman Leyla Arattan koordinesinde farklı kademe ve farklı okullardan gönüllü ve bilimsel proje ile yarışmalarda tecrübe kazanmış, proje eğitimleri bulunan sadece Küçükçekmeceli öğretmenlerden oluşan ekiple sürdürülüyor. 4 yaşını doldurmuş herkesin ücretsiz katılacağı 54 bilimsel atölye, 25 bilimsel etkinlik, 3 bilimsel temalı sergi, 5 bilim temalı yarışma, 4 bilimsel seminer ile hizmet verecek.

İmkanlar bakımında farklılık gösteren okullarda kaynaştırıcı olması amaçlanıyor

Projenin asıl amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık için sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle bilim şenliği, okul dışı ortak bir öğrenme ve uygulama alanında tüm bileşenleri bir araya getirip, dezavantajlı gruplar için de şartları eşitliyor. Bilim kültürü ve iletişimin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması bu proje içerisinde amaçlanıyor. Bilim kültürü ve bilimsel süreçler konusunda disiplinler arası hazırlanan atölye ve etkinlikleriyle bilimsel farkındalık oluşturması, bilimi sevdirmesi beklenen 'Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor' adıyla gerçekleştirilen bilim şenliği, farklı sosyo-ekonomik düzeyde ailelerin yaşadığı ilçede imkanlar bakımında farklılık gösteren okullarda kaynaştırıcı olması amaçlanıyor.

TÜBİTAK 4007 Projesi ilçede yapılacak yeni projenin de zeminini hazırlıyor

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilk TÜBİTAK 4007 Projesini 4-5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde 6 Şubat depreminin yaşandığı Kahramanmaraş Pazarcık'ta 45 kişilik uzman ekibiyle 20 bilimsel atölye çalışması, 6 bilimsel etkinlik, 4 bilimsel seminerle başarıyla gerçekleştirmişti. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından TÜBİTAK 4007 kapsamında afet bölgesi için 'Bilim Her Yerde' özel çağrısının yapılmasıyla 'Küçükçekmece'den Pazarcık'a Bilim Köprüsü' projesi, Türkiye'den çok sayıda başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 37 projeden biri oldu. Gerek öğrencilerde, gerekse toplumda empati kurma, toplum yararına fayda sağlama, birlikte iş yapma, milli bilinç, yardımlaşma gibi birçok değerin bilim yoluyla gelişmesine katkı sağladı. Küçükçekmece'nin ilk kez başardığı TÜBİTAK 4007 Projesi bu yıl ilçede yapılacak yeni projenin de zeminini hazırlıyor. - İSTANBUL