TÜBİTAK, ETÜ'nün 'İskelet Tabanlı Eylem Tanıma' projesine destek verdi - Son Dakika
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Yerel

TÜBİTAK, ETÜ'nün 'İskelet Tabanlı Eylem Tanıma' projesine destek verdi

TÜBİTAK, ETÜ\'nün \'İskelet Tabanlı Eylem Tanıma\' projesine destek verdi

TÜBİTAK Hızlı Destek Programı 1002-A kapsamında desteklenen 'İskelet Tabanlı Eylem Tanıma İçin Çok Ölçekli Uzaysal-Zamansal Dikkat Çizge Evrişimsel Ağ Yapısı' başlıklı proje, insan-bilgisayar etkileşimi, artırılmış gerçeklik ve robotik görme gibi alanlarda yeni bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

24.06.2024 09:29
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TÜBİTAK, ETÜ'nün "İskelet Tabanlı Eylem Tanıma" projesine destek verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Arş. Gör. Uğur Kılıç'ın yürütücülüğünü üstlendiği ve Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Gülşah Tumuklu Özyer ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Özge Öztimür Karadağ'ın danışmanlık yaptığı "İskelet Tabanlı Eylem Tanıma İçin Çok Ölçekli Uzaysal-Zamansal Dikkat Çizge Evrişimsel Ağ Yapısı" başlıklı proje, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı 1002-A kapsamında desteklendi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Uğur Kılıç, projenin, insan-bilgisayar etkileşimi, artırılmış gerçeklik, robotik görme gibi alanlarda önemli uygulama potansiyeli bulunan eylem tanıma alanında yeni bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Projenin temel amacının, iskelet tabanlı eylem tanıma için uzaysal-zamansal dikkat çizge evrişimsel ağ yapısını geliştirmek olduğunu vurgulayan Kılıç, bu yapı ile eklemler arasındaki uzaysal ve zamansal bağımlılıkları daha hassas bir şekilde işleyerek eylemlerin daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Tübitak, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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