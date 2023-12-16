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TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti - Son Dakika
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TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başdeğirmen, gençlerin çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen\'i ziyaret etti
16.12.2023 - 16:28,  Güncelleme: 17:08
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, genel başkan yardımcıları ve TÜGVA Isparta İl Başkanı Furkan Tülü ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Gençlerin öneminin farkında olduklarına değinen Başdeğirmen, gençlerin yaptıkları çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 4. olağan il genel kurulu TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda TÜGVA İl Başkanı Furkan Tülü, yeniden başkan olarak seçildi. Genel kurul toplantısının ardından TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, genel başkan yardımcıları ve TÜGVA Isparta İl Başkanı Furkan Tülü ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da eşlik etti.

Ziyarette konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e gençliğe vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin 2053 ve 2071 yılı hedeflerinde gençlerin önemli bir mihenk taşı olduğunu belirten Beşinci, "Burada sizin iradeniz çok kıymetli. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü gençlik bunu enerjisi, coşkusu ve aksiyonuyla hak ediyor. İnşallah bu gençlikle beraber ülkemiz inşa ve ihya olacak. Sağ olun, var olun, eksik olmayın" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TÜGVA genel kurulunda güven tazeleyen Furkan Tülü'ye başarı dileklerini iletti. Gençlerin kendileri için önemli olduğuna değinen Başdeğirmen, "Gençler bizim geleceğimiz, bizim değerlerimiz. Gençlerimizin yapacağı her çalışmanın ülkemizi bir basamak ileriye götüreceğini, bir basamak atlatacağı bilinciyle onlarla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Gençlerimiz yaptıkları projeler ve geleceğe yönelik attıkları adımlarla her zaman bizim takdirimizdedir. Fikirleriyle bizleri de yönlendiren gençlik her zaman için ülkemize faydalı işler yapıyor. Yaptıkları projeleri biz değerlendiriyoruz, önemsiyoruz ve elimizden geldiğinden daha fazlasını yaparak destekliyoruz. Zamanımızda gençlerimizin birçok olumsuz davranışlarını da görüyoruz. Sahip olamadığımız, ilgilenemediğimiz, onlara yön veremediğimiz gençlerimizin de ne kadar kötü bir duruma düştüğünü gördüğümüz de oluyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bizler problem yaşandıktan sonra değil yaşanmadan engellemek amacıyla her türlü çalışmada varız. Gençlerimize çok daha fazla imkan vererek olumsuzlukları önlemenin sizlerin elinde olduğu bilincindeyim. Bu yönde de yaptığınız projelerde her zaman sizinle beraberiz. Aramızda İl Milli Eğitim Müdürümüz var. Kendilerinin okullarda yaptıkları çalışmalar da çok değerli. Onlarla da istişareli çalışmalar yapıyoruz. TÜGVA Başkanımıza, il teşkilatına, yönetim kuruluna ve İl Milli Eğitim Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'ye ziyaretin anısına gül tablosu hediye etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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