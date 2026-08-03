TÜİK'in Enflasyon Rakamları Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK'in Enflasyon Rakamları Eleştirildi

TÜİK\'in Enflasyon Rakamları Eleştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de vatandaşlar, TÜİK'in enflasyon verilerini gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklamasını eleştiren bir vatandaş, "TÜİK öteden beri bizi kandıran, gerçekleri söylemeyen bir kuruluş" dedi.

TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan rakamların hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu. Yurttaşlar, artan gıda fiyatları, düşük alım gücü ve yüksek üretim maliyetlerinden şikayet etti.

Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"TÜİK'E HİÇ İNANILACAĞI YOK"

- "Bir kilo buğday 13-14 lira, bir ekmek 17,5 lira, adam şurada gözümün önünde 50 liraya alıyor, 150 liraya satıyor bir malı. Bunlara bir çözüm bulunması lazım."

- "TÜİK'in 1,78'i bizim 18'imiz. Buna güç yeter mi? Pazardan yeni geldim, 40 liralık domates olmuş 80 lira geri, kime yeter, kim alır? Verdiği 3 bin 500 lira para. TÜİK'e hiç inanılacağı yok, biz ancak alışveriş ettiğimiz için kendimize inanırız."

"FİYATLAR ÇOK PAHALI"

- "TÜİK öteden beri bizi kandıran, gerçekleri söylemeyen bir kuruluş. Fiyatlar çok pahalı. Ben çiftçiyim, bizim ürettiğimiz mısırı mesela kaça alacaklar? Gübreyi aldık 30 liraya, mazot oldu 80 lira, neresi kar bunun? Buğday da öyle, 14 liraya buğday sattık, çıkamıyoruz işin içinden."

- "TÜİK aynen hükümet yanlısı bir kuruluş. Söylemiş olduğu enflasyon farkı yüzde 30-35 diyorsa bu rakama 200'ün üzerinde bakmak lazım. Sağ olsun hükümet, çok iyi durumdayken dilenci durumuna düştük. Söyleyecek başka çok şey var da bir şeyler söylersek hemen içeri atıyorlar, işlerine gelmeyeni."

- "3 bin 500 lira aylık alıyordum, aylıkla taksitle buzdolabı almıştım. Şimdi 20 bin lira alıyorum, 20 bin lira ay sonuna yetmiyor. Hatta bunun içine yan gelirim de var. Hiç kimseye inanmıyorum."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜİK'in Enflasyon Rakamları Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:43
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:33:46. #7.13#
SON DAKİKA: TÜİK'in Enflasyon Rakamları Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.