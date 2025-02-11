Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor

Geniş Video İzle

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, binaların altında bulunan su depolarının denetlenmediğini belirterek, temiz ve sağlıklı su ihtiyacının karşılanması için mevzuat oluşturulması gerektiğini vurguladı.

11.02.2025 13:41  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; binaların altında bulunan su depolarının denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Depolar yosun tutmuş, paslanmış. Bazı yerlerde yıllardır temizlik namına hiçbir şey yok. Sonrasın da özellikle bu mevsimlerde salgın var diyoruz. Aslında salgın yok, insanlar pis su içiyor" dedi.

"BİNALARIN ALTINDAKİ SU DEPOLARININ MEZUATI BİLE YOK"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında binaların altında bulunan su depolarına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın su denetimini yaptığını ama binaların altında bulunan su depolarının mevzuatı olmadığından dolayı denetlenmediğini kaydeden Şahin, "Anayasamıza göre vatandaşlarımızın sağlığı, yiyeceklerinin ve içeceklerinin sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli bütün düzenlemeler ve kontroller yürütmenin kontrolünde yapılır. Vatandaşın böyle bir garanti beklentisi vardır. Su da bunların başında gelmektedir. Bu suyun bize temiz ve kaliteli gelmesi gerekiyor. Türkiye'de su denetimini Sağlık Bakanlığı yapıyor. Bakanlık sadece su idarelerinin ve belediyelerin depolarını denetliyor. Binalarımızın altında yüzbinlerce su deposu var ve bu depoların herhangi bir mevzuatı yok. Hangi malzemeden yapılacak, hangi ölçüden yapılacak, nereye nasıl yapılacak, temizliği nasıl olacak diye mevzuat yok. Ne su idareleri bu depoları denetleyebiliyor, ne bakanlık ne de belediyeler. Malzemesine bile mevzuat yazılmamış" dedi.

"DEPOLAR YOSUN TUTMUŞ, PASLANMIŞ"

Depoların yosun tuttuğunu ve paslandığını dile getiren Başkan Şahin; "Türkiye'de birçok depoda bunları gittik ve gördük. Depolar yosun tutmuş, paslanmış. Bazı yerlerde yıllardır temizlik namına hiçbir şey yok. Sonrasın da özellikle bu mevsimlerde salgın var diyoruz. Aslında salgın yok, insanlar pis su içiyor. Birçok insan binanın altında bir deponun olduğundan bile haberdar değil. Dolayısıyla burada bir mevzuatın olması ve birine yetki verilmesi gerekir. Mevzuatları havada kalacak şekilde yapmayalım. Mesela binalarda engelli merdiveni var ama bırakın engelliyi sağlıklı bir insan bile çıkıp inemez. Çünkü yaptık mı, yaptık. Bir denetimi yok. Aynı şekilde binalarda yalıtım olması lazım ama bunu denetleyecek bir yer yok. Böyle havada kalacak bir mevzuat değil de, öyle bir mevzuat hazırlayalım ki yetki verilecek kişi depoları denetleyip baştan sona müdahale edecek yetkide olsunlar. İnsanlarımızın sağlığını düşünüyorsak bu boşluğu dolduralım" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Mahmut Şahin, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi:
    yüzde yüz katılıyorum. Ben çalıştığım fabrikada her sene depomuzu temizletiyorum. tabii konutlar için bu zorunlu olmadığından dolayı görmezden geliniyor. Bu kirlilikte tabii ki hastalığa neden olabilir. 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.