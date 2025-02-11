Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; binaların altında bulunan su depolarının denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Depolar yosun tutmuş, paslanmış. Bazı yerlerde yıllardır temizlik namına hiçbir şey yok. Sonrasın da özellikle bu mevsimlerde salgın var diyoruz. Aslında salgın yok, insanlar pis su içiyor" dedi.

"BİNALARIN ALTINDAKİ SU DEPOLARININ MEZUATI BİLE YOK"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında binaların altında bulunan su depolarına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın su denetimini yaptığını ama binaların altında bulunan su depolarının mevzuatı olmadığından dolayı denetlenmediğini kaydeden Şahin, "Anayasamıza göre vatandaşlarımızın sağlığı, yiyeceklerinin ve içeceklerinin sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli bütün düzenlemeler ve kontroller yürütmenin kontrolünde yapılır. Vatandaşın böyle bir garanti beklentisi vardır. Su da bunların başında gelmektedir. Bu suyun bize temiz ve kaliteli gelmesi gerekiyor. Türkiye'de su denetimini Sağlık Bakanlığı yapıyor. Bakanlık sadece su idarelerinin ve belediyelerin depolarını denetliyor. Binalarımızın altında yüzbinlerce su deposu var ve bu depoların herhangi bir mevzuatı yok. Hangi malzemeden yapılacak, hangi ölçüden yapılacak, nereye nasıl yapılacak, temizliği nasıl olacak diye mevzuat yok. Ne su idareleri bu depoları denetleyebiliyor, ne bakanlık ne de belediyeler. Malzemesine bile mevzuat yazılmamış" dedi.

"DEPOLAR YOSUN TUTMUŞ, PASLANMIŞ"

Depoların yosun tuttuğunu ve paslandığını dile getiren Başkan Şahin; "Türkiye'de birçok depoda bunları gittik ve gördük. Depolar yosun tutmuş, paslanmış. Bazı yerlerde yıllardır temizlik namına hiçbir şey yok. Sonrasın da özellikle bu mevsimlerde salgın var diyoruz. Aslında salgın yok, insanlar pis su içiyor. Birçok insan binanın altında bir deponun olduğundan bile haberdar değil. Dolayısıyla burada bir mevzuatın olması ve birine yetki verilmesi gerekir. Mevzuatları havada kalacak şekilde yapmayalım. Mesela binalarda engelli merdiveni var ama bırakın engelliyi sağlıklı bir insan bile çıkıp inemez. Çünkü yaptık mı, yaptık. Bir denetimi yok. Aynı şekilde binalarda yalıtım olması lazım ama bunu denetleyecek bir yer yok. Böyle havada kalacak bir mevzuat değil de, öyle bir mevzuat hazırlayalım ki yetki verilecek kişi depoları denetleyip baştan sona müdahale edecek yetkide olsunlar. İnsanlarımızın sağlığını düşünüyorsak bu boşluğu dolduralım" ifadelerini kullandı.