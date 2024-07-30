TÜKODER Yalova Şube Başkanı: Doğalgaz faturası ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika
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TÜKODER Yalova Şube Başkanı: Doğalgaz faturası ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor

TÜKODER Yalova Şube Başkanı Gürkan Kaçar, MarmaraGaz yetkililerinin otomatik ödeme talimatlarını iptal etmesi sonucu doğalgaz faturası ödemelerinde sıkıntı yaşandığını belirtti. Kaçar, vatandaşların mağdur olmaması için Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurabileceklerini ve dernek olarak da gerekli bilgilendirmeleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

30.07.2024 18:41
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TÜKODER Yalova Şube Başkanı Gürkan Kaçar, doğalgaz faturası ödemelerinde yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kaçar, MarmaraGaz yetkililerinin firma değişikliği sebebiyle herhangi bir bilgi vermeden ve basın açıklaması yapmadan otomatik ödeme talimatlarını iptal ettiğini belirtti. Bu sebeple banka ödemelerinin yapılamaz hale geldiğini ve firmanın kendi veznelerinin de kapalı kaldığını kaydeden Kaçar, vatandaşların doğalgaz faturalarını ödemek için gittikleri ilgili kurumlardan geri çevrildiğini söyledi. Kaçar, daha önceki doğalgaz firmasının da benzer sorunlar yaşattığını ancak gecikme faizi almadan vatandaşların mağduriyetini giderdiğini ifade ederek, "Firma bu sıkıntılı süreçte vatandaştan faiz aldıysa geri iade etmesi gerekir" dedi.

Vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaçar, tüketicilerin Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurarak haklarını arayabileceklerini belirtti. Dernek olarak da vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapmaya hazır olduklarını dile getiren Kaçar, şöyle konuştu:

"MarmaraGaz yetkilileri herhangi bir bilgi vermeden, basın açıklaması yapmadan otomatik ödeme talimatlarını firma değişikliği olduğu için iptal etmiş. Banka ödemesi yapılamadığı için kendi kurum içinde olması gereken vezneleri de açmamış. Vatandaş ilgili kuruma gittiğinde doğalgaz faturasını yatırmak istediğinde yatıramamış. Daha önceki firmada da benzer durumlar yaşanmıştı. Daha önceki firma gecikme faizi almamış. Önceki firmada yaşanan aynı durumda gecikme faizi de alınmamış, vatandaş mağduriyeti giderilmiş. Vezneleri de hemen aktif hale getirmişler. O dönem vatandaş mağduriyeti hemen giderilmiş. Şu anki durumda vatandaştan gecikme faizi alınmaması gerekir. Firma, bu sıkıntılı süreçte vatandaştan faiz aldıysa geri iade etmesi gerekir. Firma yetkilileri ile görüştüğümde birkaç banka ile anlaştıklarını ilettiler. Hangi bankalar olduğunu da kimse bilmiyor. Çünkü bir açıklama da yapmadılar. Vatandaş ancak her bankaya kendisi sorarak öğrenebilir."

Vatandaşın mağdur edilmemesi ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Kaçar, "PTT şubelerinde yığılma oldu. PTT şubelerinde de 6 TL hizmet bedeli alınıyor. Bu farkın da alınmaması gerekir. Bu müşteriden kaynaklanan bir durum değildir. Firmanın kendisinin halletmesi gereken bir konudur. Gerekli müdahaleleri yapacak olan firmadır. Bu konu Tüketici Hakem Heyeti'ne de gidebilir. Derneğe bununla ilgili bir başvuru gelmedi. Ama mağdur olan vatandaşlarımız Ticaret İl Müdürlüğü'ne gidebilir, gerekli başvurularını yapabilir. Derneğimizde de vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapabiliriz. Vatandaşların mağdur edilmemesi lazım. Firmanın da artık bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Hukuk, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜKODER Yalova Şube Başkanı: Doğalgaz faturası ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika

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