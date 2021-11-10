Üye Girişi
Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı - Son Dakika

Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı

10.11.2021 16:26
Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında Özel Adatıp Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında Özel Adatıp Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Özel Adatıp Hastanesi'nde anma töreni düzelendi. Düzenlenen törene, Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür Uzman Dr. Gökhan Öner, Genel Direktör Yardımcıları Önder Altun ve Dr. İlke Er, doktorlar, yöneticiler, hemşirelik hizmetleri, hasta hizmetleri, destek hizmetler ve teknik servis ekibi dahil olmak üzere çok sayıda çalışan katıldı. Hasta ve hasta yakınlarının da dahil olduğu anma töreninde önce 2 dakikalık saygı duruşu yapılırken, arkasından İstiklal Marşı okundu. - SAKARYA

Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı
Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 16:13 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler 16:07 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü 16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? 15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

Son Dakika Haberleri
16:21 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
16:12 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
16:06 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler
16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
15:57 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!
15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
15:50 Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi         
16:09
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!         
15:58
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takıldı! Türü henüz bilinmeyen hayvan heyecan yarattı Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takıldı! Türü henüz bilinmeyen hayvan heyecan yarattı         
13:57
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 16:31:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement