TÜMBİKON Genel Kurulu Cevdet Akay'ı yeniden genel başkan seçti - Son Dakika

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (Tümbikon) Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurulda Cevdet Akay yeniden Tümbikon Genel Başkanı seçildi.

TÜMBİKON Olağan Genel Kurulu'nda Tümbikon Yönetim Kurulu ve diğer organlarının seçimi yapıldı. Tümbikon Yönetim Kurulunun Genel Başkanlığına yeniden Cevdet Akay seçildi. Genel Başkan Akay yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara bundan sonrada büyük bir hız ve hevesle devam etmek için adeta Türkiye'yi temsil eden bu Genel Kurul'dan büyük bir motivasyon alarak yola devam edeceğiz" dedi.

29 Ocak Cumartesi günü Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen TÜMBİKON Genel Kurul toplantısına bileşen dernek ve federasyonlarla birlikte iş dünyasından, siyasilerden ve delegelerden oluşan çok sayıda isim katıldı. Tümbikon Genel Sekreteri Mesut Şenol, yaptığı açılış konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının ülkemizin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden itibaren bir geleneği ve geçmişi olduğuna işaret ederek, son yıllarda sivil toplum çatı örgütlenmelerinin arttığını belirtti. Sivil toplumun güçlenmesinin, kamu ve özel sektör yanında bir üçüncü sektör olarak bağımsız ve siyaset üstü karakterinin demokratik gelişme için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Genel Kurul başlamadan önce, Tümbikon'un kurulduğu 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeleri ve düzenlediği etkinlikleri kapsayan belgeselin sunumu yapıldı. Genel kurulda divan için yapılan oylamada, Prof. Dr. Aynur Aydın, Can Çobanoğlu, Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven Divan Kurulunu oluşturdu. Divan Başkanı ve Tümbikon Genel Başkan Vekili Can Çobanoğlu yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarına destek veren yerel yönetimlere teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının öneminden söz eden Çobanoğlu, kadınlara uyguladıkları pozitif ayrımcılık yanında, gençlerin de sivil toplum kuruluşlarında yer alamaya başladığını ve bunun sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Genel Kurul'da konuşan Tümbikon Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi, konfederasyonun Türkiye'nin en önemli STK'larından birisi olduğunu belirterek, "Tümbikon kimsenin güdümü altında kalmadan önemli sosyal ve stratejik projelere imza atan bir konfederasyondur. STK çıtasını aldığı yerden çok çok üstlere çıkaran Cevdet Akay'ı tebrik ediyorum" dedi. Mahmut Ekşi'ye plaketini TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, "İdolüm olan, kanaat önderim olan, saygıdeğer büyüğüme bu plaketi vermek benim için onurdur" diyerek verdi.

Tümbikon Konfederasyon Meclisi Başkanı Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven ise 20 yıl önce sivil toplum kuruluşlarına katılma hikayesini anlatarak Tümbikon çatısı altında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tümbikon'un geçmişten günümüze gelişimine değinen Ergüven, bundan sonra da sivil toplum alanında katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Yazar Ercan Çitlioğlu Türkiye'de STK'ların önemine vurgu yaparak, "Tümbikon bağımsız ve örnek bir STK'dır. Yapılan, hayata geçirilen projeler çok özverili çalışmalar sonucu özverili bir kadro ile ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Tümbikon'un örnek bir STK olmasından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Ercan Çitlioğlu'na plaketini Spor Yazarı ve TV Yorumcusu Hayri Ülgen verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi STK'lardan sorumlu Genel Koordinatörü Hasan Akkuş ise yaptığı konuşmada, "ilk önce kendi gücümüzü bilmeliyiz, vatanımız ve milletimiz için STK askerleri olarak milletimize en iyi hizmetleri götürmeliyiz" dedi. Pozitif ayrımcılığın, gençlerin ve kadınların da önemi dile getiren Akkuş; "Tümbikon bu konuda ayrı bir hassasiyet ile çalışıyor bu nedenle burada yapılan bütün çalışmaların diğer STK'lara da örnek olmasını diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. Hasan Akkuş'a plaketini Tümbikon Genel Başkan Yardımcısı Arif Ekşi ve RİBİAD Genel Başkanı Erol Aykut takdim etti.

Genel Kurulda önceki yönetim organları ibra edildikten sonra, Tümbikon Yönetim, Denetim Kurulları ile İcra Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. Cevdet Akay, yeniden TÜMBİKON Genel Başkanı olarak seçildi. Tören, toplu aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KARABÜK