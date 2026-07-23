TÜMÖZDER\'den aşure ikramı

Tüm Özürlüler ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Rehabilitasyon ve Kültür Derneği (TÜMÖZDER) Türkiye'nin kimsesiz engellilere yönelik ilk bakım ve huzurevi projesinin inşaat alanında aşure ikramı düzenledi.

TÜMÖZDER öncülüğünde, Sincan Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Saraycık Mahallesi'nde, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kimsesiz engellilere yönelik bakım ve huzurevi inşa ediliyor. Projenin inşaat alanında TÜMÖZDER tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Mesut Genç, BBP Sincan İlçe Başkanı Ertan Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yapımı devam eden bakım ve huzurevinin son durumu hakkında bilgi verildi.

"Her şey güzel bir hayalle başladı"

Programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, projenin büyük bir hayalin ve uzun yıllara dayanan emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Her şey bir hayalle başlarmış ya, burası da onun çok güzel bir örneği. Her şey güzel bir hayalle başladı. Arsa bulmak için, bulduğu arsayı almak için, ardından temelini atıp bugünkü haline getirmek için ömrünü adayan bir abimiz var. Mehmet Ali Bakici'dan Allah razı olsun. Bu anlamlı eserin tamamlanması için Sincan Belediyesi olarak her zaman TÜMÖZDER'in yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin hayırseverlerin katkılarıyla bugüne kadar önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, "Hayırseverlerimiz bugüne kadar bizi hiçbir zaman umutsuz bırakmadı. Bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA