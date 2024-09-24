Tunç Başaran\'a İthaf Edilen Belgesel, Adana Altın Koza Film Festivali\'nde Gösterilecek

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Türk sinemasının unutulmaz yönetmeni Tunç Başaran'a ithaf edilen Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir belgeseli, 25 Ekim'de 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak. Belgesel, Başaran'ın hem özel hayatını hem de sinemasını ele alırken, sevgi temasını ön plana çıkarıyor.

Uçurtmayı Vurmasınlar, Piano Piano Bacaksız, Abuzer Kadayıf ve Uzun İnce Bir Yol gibi filmleriyle birçok ödül kazanan Tunç Başaran'ın hayatı ve sineması, bu yapımda ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla yapılan röportajlarla derinlemesine inceleniyor. Yönetmenin zengin filmografisiyle birlikte Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılar da onurlandırılıyor. Belgesel, yeni nesillere önemli bir miras bırakmayı amaçlıyor.

Bandırma Belediyesi'nin sponsorluğunda çekilen belgeselin yönetmenliğini Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu üstlenirken, danışmanlığını Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran yapıyor. Yapımcılığı yeğeni Pelin Onat tarafından gerçekleştirilen belgeselin özgün müziği Murat Pınar Özdemir'e, seslendirmesi ise İclal Aydın'a ait.

Arşiv niteliği taşıyan Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir, Tunç Başaran'ın hatırasını yaşatmak amacıyla 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde özel bir gösterimle izleyici karşısına çıkacak. - BALIKESİR