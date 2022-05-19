Tunç Soyer: "Gençleri Çok Güzel Bir Gelecek Bekliyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törene katıldı. Gençler için yürütülen hizmetlerin arttığını söyleyen Soyer, "Çok güzel bir gelecek onları bekliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama törenine katıldı. Programda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile eşi Şafak Sivri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir milletvekilleri, sanatçı Haluk Levent, kent bürokrasisi ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda yurttaş yer aldı.

GÖSTERİLER YAPILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmalarının 103'üncü yıl dönümü İzmir'de coşkulu bir şekilde kutlanırken, öğrenciler tarafından halk oyunları ve jimnastik gösterileri sergilendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende öğrenciler şiirler okudu. Program kapsamında çok sayıda etkinlikle de İzmirliler coşkulu anlar yaşadı.

"19 MAYIS'I BİR KERE DAHA İDRAK ETMEK KEYİF VERİYOR"

Programın ardından açıklama yapan Başkan Soyer şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız, coşkuluyuz. 19 Mayıs'ı bir kere daha idrak etmek, bir kere daha kutlamak çok keyif veriyor. Gençlerimizden güç alıyoruz, onlar bizim için her zaman çok değerli. Onlar için yeni projelerimiz de devam ediyor. İzmir Gençlik Festivali'nde gençlerimize ev sahipliği yaptık. Orada onların hayatını kolaylaştıracak müjdelerimiz de olmuştu. Atamız, 'Muhtaç oldukları kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur' diyor ya, o aslında sadece hatırlayın demek istiyor. Atalarınızı, onların gücünü, onların başarılarını hatırlayın diyor. Çünkü oradan ilham alacaklar, oradan güç ve cesaret bulacaklar. Çok güzel bir gelecek onları bekliyor."