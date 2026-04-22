Birecik'te Tuncay Sonel'in adı caddelerden kaldırıldı
Birecik'te Tuncay Sonel'in adı caddelerden kaldırıldı

22.04.2026 08:25
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi, Gülistan Doku cinayeti soruşturması nedeniyle Birecik'teki iki caddeden silindi. Yerine şehit öğretmen Ayla Kara ve eski milletvekili Abdülkadir Yüksel'in isimleri verilecek.

Bir dönem Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yapan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı. Caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem hem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekili olduğu sırada hayatını kaybeden Abdülkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında kaymakamlık görevini yürüten Tuncay Sonel'in adı, biri kent merkezinde, diğeri ise kırsal mahallede olmak üzere iki caddeye verilmişti. Tunceli'de işlenen Gülistan Doku cinayetine isminin karışması ve gözaltına alınmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, Tuncay Sonel'in isminin yer aldığı tabelayı caddelerden kaldırdı. Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini belirtti. - ŞANLIURFA

