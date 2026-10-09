Tunceli Belediyesi işçileri, Genel-İş\'te üye listeleri paylaşılmadığı için tepki gösterdi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye Tunceli Belediyesi işçileri, sendikanın seçim sürecinin şeffaf yürütülmediği ve delege listelerinin paylaşılmadığını belirterek, sendika yönetimine tepki gösterdi. İşçiler adına açıklama yapan Barış Göktepe, "Bizim mücadelemiz bir koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz emeğin mücadelesidir" dedi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Tunceli Şubesi'nde örgütlü Tunceli Belediyesi işçileri, sendikanın seçim sürecinde şeffaf davranmadığı, delege listelerini açıklamadığı ve seçim takviminin açık biçimde paylaşılmadığı gerekçeleriyle sendika yönetimini eleştirdi. Sendika binası önünde bir araya gelen işçiler adına açıklamayı Barış Göktepe okudu.

Göktepe, sendikaların işçilerin hak ve çıkarlarını savunmak, emekçilerin iradesini örgütlü güce dönüştürmek amacıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek, yönetimlerin demokratik, özgür ve şeffaf seçimlerle belirlenmesi gerektiğini söyledi. Tunceli'de yürütülen seçim sürecinin bu anlayışla bağdaşmayan uygulamalar içerdiğini savunan Göktepe, adaylık sürecinden üye listelerine kadar çeşitli konularda eleştiriler yöneltti.

"İŞÇİLERİN İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR"

Sendika seçimlerinde adaylık sürecinin sınırlandırıldığını ileri süren Göktepe, "Genel-İş Sendikası, işçilerin hak ve çıkarlarını savunmak, işçilerin iradesini örgütlü güce dönüştürmek için vardır. Sendikaların yönetimleri, işçilerin özgür iradesiyle, demokratik ve şeffaf seçimlerle belirlenmelidir. Ancak bugün Dersim'de yürütülen seçim süreci, bu temel sendikal anlayışla bağdaşmayan uygulamalarla karşı karşıyadır. Daha önce seçimlerde aday olmak isteyenlerin başvuruları alınırken, bugün 'başka aday yok' denilerek neredeyse adaylık sürecinin önünün kapatıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir sendika seçiminde 'başka aday yoktur' demek, işçilerin iradesine saygısızlıktır, kendine güvenmemektir" diye konuştu.

"ÜYE LİSTELERİ NEDEN PAYLAŞILMIYOR?"

Seçim sürecinde üye listelerinin paylaşılmadığını ve seçim takviminin açık biçimde duyurulmadığını belirten Göktepe, şubenin hangi iş yerlerini ve ilçeleri kapsadığına ilişkin bilgilerin de açıklanmadığını ifade etti.

Göktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bugün üye listeleri paylaşılmıyor. Şubenin hangi iş yerlerine ve ilçelere bağlı olduğu adeta sır gibi saklanmaktadır. Seçim takvimi açık ve anlaşılır biçimde paylaşılmıyor. Soruyoruz: Seçim takvimi neden işçilerden gizlenmektedir? Üye listeleri neden paylaşılmamaktadır? Görüştüğümüz delegelerin, görüşmelerimizin ardından yeniden arandıklarına dair bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır. Bir sendika yönetimi, delegelerin iradesini özgürce ortaya koymasından neden rahatsız olur? Delegelerin peşinden arama yaparak iradelerini etkilemeye çalışmak sendikal demokrasiyle bağdaşmaz."

"İŞÇİLERİN ALACAKLARI BULUNUYOR"

Sendika yönetiminin seçim sürecine ilişkin tutumunu eleştiren Göktepe, işçilerin ekonomik sorunlarının ve birikmiş alacaklarının bulunduğuna dikkat çekti. Sendikanın önceliğinin seçimleri kapalı kapılar ardında yürütmek değil, işçilerin haklarını savunmak olması gerektiğini belirten Göktepe, toplu iş sözleşmesi sürecinde kazanılmış hakların geriletilmesine de tepki göstererek, "Biz bunları konuşurken, işçilerin gerçek sorunları her geçen gün büyüyor. İşçilerin içeride birikmiş binlerce liralık alacakları bulunuyor. İşçiler ekonomik sorunlarla, geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Sendikanın görevi seçim süreçlerini kapalı kapılar ardında yürütmek değil, işçilerin haklarını büyütmek ve kazanılmış haklara sahip çıkmaktır. Üstelik toplu iş sözleşmesi sürecinde işçilerin yıllardır mücadele ederek kazandığı hakların geriletilmesine yol açan bir tablo ortaya çıkmıştır. Yıllar süren mücadeleyle elde edilen bu kazanımlar toplu iş sözleşmesi masasında korunması gerekirken, bazı hakların geriye götürülmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ BİR KOLTUK MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Kazanılmış hakların korunması, yeni hakların elde edilmesi ve iş yerlerinde örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Göktepe, "Kazanılmış haklarımızı korumak, yeni sendikal haklar kazanmak ve iş yerlerinde örgütlü güç yaratmak için sınıf sendikacılığı çizgisinde birleşelim. Bizim mücadelemiz bir koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz emeğin mücadelesidir, asla teslim olmayacağız"