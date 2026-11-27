Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı üzerinde planlanan "Çemişgezek Regülatörü ve HES Kapasite Artışı Projesi" için mahkemenin verdiği iptal kararının ardından yürütülen süreçte proje için yeniden ÇED olumlu kararı verildiğini bildirdi.

Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı üzerinde planlanan HES kapasite artışı projesi için yeniden ÇED süreci yürütüldü. Daha önce Erzincan İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen projeye, inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından bu kez ÇED olumlu kararı verildi.

Er İdare Turizm İnşaat Gıda Temizlik Hizmet Alımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan projeyle mevcut hidroelektrik santralinin kurulu gücünün 0,124 MWm/0,116 MWe'den 2,104 MWm/2,062 MWe'ye çıkarılması hedefleniyor.

Proje için daha önce verilen ÇED olumlu kararı, çevresel etkiler ve teknik eksiklikler nedeniyle yargıya taşınmıştı. Tunceli Barosu'nun Erzincan İdare Mahkemesi'nde açılan davada, kapasite artışına ilişkin ÇED olumlu kararının iptali istenmişti. Erzincan İdare Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede ÇED raporunda çevresel etkiler ve alınması gereken önlemler bakımından önemli eksiklikler bulunduğu sonucuna vararak dava konusu işlemin iptaline karar vermişti. Mahkemenin kararında, projenin çevre ekosistemi üzerindeki olası etkilerinin yeterince değerlendirilmediği belirtilmişti.

TARIM ALANLARI VE SULAMA İHTİYACI DEĞERLENDİRİLMEDİ

Mahkeme kararında, proje sahasındaki tarım alanları ve bahçelerin sulama ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerin yetersiz olduğu, kapasite artışıyla birlikte bırakılacak su miktarının tarımsal sulama açısından yeterli olup olmayacağı ve olası etkilerin nasıl önleneceği konusunda ÇED raporunda eksiklikler bulunduğu, ayrıca su iletim kanalı boyunca hayvanların kanalı nasıl geçeceği ve suya erişimlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin yeterli değerlendirme yapılmadığı ifade edilmişti.

TARİHİ TAĞAR KÖPRÜSÜ İÇİN ÖNLEM EKSİKLİĞİ

Mahkeme kararında, kültür varlığı niteliğindeki tarihi Yusuf Ziya Paşa, diğer adıyla Tağar Köprüsü'nün korunmasına ilişkin değerlendirmeler de yer almış, kapasite artışıyla birlikte köprü çevresindeki su miktarı ve akış koşullarının nasıl değişeceği, köprü ayaklarının zarar görmemesi için hangi önlemlerin alınacağı konusunda ÇED raporunda yeterli açıklama bulunmadığı belirtilmişti.

Kararda ayrıca, proje kapsamında planlanan yeni santral yapısının ölçek, malzeme ve konum bakımından tescilli Tağar Köprüsü ile uyumlu olmadığı, yapının köprü üzerinde görsel ve simgesel açıdan baskın bir etki oluşturduğu değerlendirmesine yer verilmiş, proje alanındaki jeolojik, hidrojeolojik ve zemin özelliklerine ilişkin incelemelerin de yeterli bilimsel temele dayanmadığı ifade edilmişti.

YENİ ÇED SÜRECİNDE OLUMLU KARAR VERİLDİ

Mahkemenin iptal ettiği "ÇED Olumlu" kararının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden ÇED süreci başlatıldı. Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ise proje için yeniden hazırlanan Nihai ÇED Raporu'nun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği bildirildi.

Duyuruda, ÇED Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak proje hakkında ÇED olumlu kararı verildiği kaydedildi.