Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunulmasıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Tunceli'de kutlamalar, Yeraltı Çarşısı üstündeki Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan'ın çelenk sunumlarının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, il protokolü, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim'de düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.