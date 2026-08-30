Tunceli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü Atatürk Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tüm ülkede olduğu gibi Tunceli'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları coşkuyla başladı. Zafer Bayramı kutlamalarına kent merkezinde bulunan Yeraltı Çarşısı üstündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile start verildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Tunceli Valiliği Makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Atatürk Stadyumu'nda coşkulu bir kutlama programı düzenlendi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilerinin sergilediği kickboks ve judo gösterisi büyük ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı komandolar silahlı gösteri yaptı ve ardından İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik tören geçişinin yapılmasıyla son buldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan 4. Komando Tugayı Teğmen Muhammed Ar, "30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104'üncü yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eseri olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Düzenlenen programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli Garnizon Komutanı ve 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, silahlı kuvvetler mensupları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.