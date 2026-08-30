Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tunceli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, komando ve köpek gösterileri, tören geçişi yapıldı; protokol ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü Atatürk Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tüm ülkede olduğu gibi Tunceli'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları coşkuyla başladı. Zafer Bayramı kutlamalarına kent merkezinde bulunan Yeraltı Çarşısı üstündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile start verildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Tunceli Valiliği Makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Atatürk Stadyumu'nda coşkulu bir kutlama programı düzenlendi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilerinin sergilediği kickboks ve judo gösterisi büyük ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı komandolar silahlı gösteri yaptı ve ardından İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik tören geçişinin yapılmasıyla son buldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan 4. Komando Tugayı Teğmen Muhammed Ar, "30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104'üncü yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eseri olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Düzenlenen programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli Garnizon Komutanı ve 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, silahlı kuvvetler mensupları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:53:03. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement