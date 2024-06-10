Tunceli'de Gazze yararına etkinlik - Son Dakika
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Tunceli'de Gazze yararına etkinlik

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Çemişgezek Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Gazze yararına etkinlik düzenlendi.

10.06.2024 13:24
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Çemişgezek Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Gazze yararına etkinlik düzenlendi.

İsrail tarafından katliamlara maruz kalan Gazze yararına, Çemişgezek Kaymakamlığı Anaevi Kültür Merkezinde, yöredeki kadınların hazırladığı ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu. Geniş katılımın gözlendiği etkinliğe, Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor ve eşi, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin, Tunceli İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu, kamu kurum ve kuruluşu amirleri, STK Temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan duanın ardından, Gazze için hiç olmazsa İsrail ürünlerini boykot ederek de destek olunabileceğini belirten Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, İsrail'in yaptığı katliamın insanlık adına utanç verici olduğunu belirtti. Filistin ve Gazze'den gelen vahşet görüntülerinin herkesin yüreğini derinden acıttığını aktaran Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, "Bizler de bugün müftülüğümüzün koordinasyonunda, Gazze'deki çocuklara, yetim ve öksüzlere bir nebze destek amacıyla düzenlenen yardım etkinliğinde bir araya geldik. İsrail ürünleri için boykot sürecini ciddiye almamız gerekiyor. Orada yanan, katledilen çocuklar bizim çocuklarımız. Bu insanlık dışı saldırıların sonlandırılmasını temenni ediyorum. Yüce Allah, Gazze'de, Filistin'de yaşayanların yardımcısı olsun. Etkinliğin tertip edilmesinde emeği geçen, katkı sunan, etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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