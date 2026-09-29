Tunceli\'de Hüseyin Yalnız, 45 yıl sonra döndüğü Peter Köyü için yol ve köprü istedi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de 1981 yılında köyünden ayrılan Hüseyin Yalnız, uzun yıllar "özel güvenlik bölgesi" gerekçesiyle gidemediği köyüne 45 yıl sonra gitti. Hüseyin Yalnız, "Ben 45 yıldır bu köye gelmiyorum. Eğer sesimi duyarlarsa ve ricam kabul olunursa, ne olur buraya da bir yol yapın. Hiç olmazsa köye gelmesek bile gelir, bu mezarlarımızı ziyaret ederiz" dedi.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Peter Köyü, 1992 yılında güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Uzun yıllar özel güvenlik bölgesi uygulamaları nedeniyle köye girişlerin kısıtlanmasının ardından, köyde doğup büyüyen ve 1981 yılında Peter'den ayrılan Hüseyin Yalnız, 45 yıl sonra ilk kez köyüne döndü.

Yalnız, köprü bulunmadığı için Munzur Nehri'ni bot yardımıyla geçerken, kaybolan patika yollar nedeniyle ormanlık alanda yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından köyüne ulaşabildi. Yalnız, çözüm süreciyle birlikte yeniden köyüne dönmek istediğini belirterek yetkililerden yol ve köprü yapılmasını istedi.

"45 YIL SONRA İLK DEFA KÖYÜME GELDİM"

Yalnız, köyüne dönüşünün kendisi açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Peter mezrası ve Gafat mezrası olarak Sartaş'a bağlıyız. Muhtarlığımız Sarıtaş Köyü'dür. Allah rahmet eylesin, muhtarımız sağ olsaydı buraya şimdi kesin yol gelmişti. Eğer sesimi duyarlarsa ve ricam kabul olunursa, ne olur buraya da bir yol yapın. Hiç olmazsa köye gelmesek bile gelir, bu mezarlarımızı ziyaret ederiz. Ben 45 yıldır bu köye gerçekten gelmiyorum. Niye gelmiyorum? Ulaşım yok, yol yok, bir şey yok. İkincisi ve en önemlisi rahatsızız; bedenimiz gelmeye elvermiyor. Ama yol olsa geliriz, gideriz. Kendimize bir kümes yaparız, içinde barınırız. Benim Tunceli Merkez'de bu yaştan sonra ne işim var? Gelirim burada yaşarım. Sobamı doldururum, çayımı rahat içerim. En azından hani baba, dede ocağıdır, şenlendiririm."

"KÖYE DÖNÜŞLER KONUSUNDA CİDDİ ADIMLAR ATILMALI"

Hüseyin Yalnız'ı gönüllü olarak köye götüren ekibin içerisinde yer alan Munzur Arama Kurtarma Derneği Genel Koordinatörü Mehmet Bidav ise, "Barış sürecinin toplumsal yansımaları olması lazım. Köye dönüş de bunların en önemli adımlarından birisidir. Dersim'de 280 köyün boşaltıldığını, büyük bir göçün ve burada üretimsizliğin geliştiğini de biliyoruz. Hem tarım ve hayvancılık alanında hem de sosyolojik olarak büyük travmalar yaşandı. Şimdi bir barış süreci oldu; bu sürecin topluma, ekonomiye ve sosyolojiye yansıması lazım. Burada tekrar köylere geri dönüşün sağlanması için yerel kurumların ve hükümetin ciddi tedbirler alması, imkanlar ve olanaklar tanınması gerekiyor" dedi.