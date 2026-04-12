Pülümür\'de kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi

12.04.2026 16:28  Güncelleme: 16:30
Tunceli'de, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için düzenlenen kooperatifçilik eğitiminde teorik ve uygulamalı bilgi verildi. Eğitim, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Pülümür'de kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi. Kadınların girişimcilik kapasitelerini geliştirmek, üretime katılımlarını artırmak ve kooperatifleşme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılara hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı. Pülümür Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, kooperatiflerin kuruluşundan işleyişine kadar birçok başlık ele alınırken, kadınların yerel kalkınmadaki rolü de vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kadınlarımızın üretim gücünü kooperatif çatısı altında birleştirmesi, hem aile ekonomisine hem de ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Müdürlüğümüz olarak kadın girişimciliğini desteklemeye ve bu tür eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
