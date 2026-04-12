Pülümür\'de kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi

Tunceli'de kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla kooperatifçilik eğitimi verildi.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Pülümür'de kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi. Kadınların girişimcilik kapasitelerini geliştirmek, üretime katılımlarını artırmak ve kooperatifleşme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılara hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı. Pülümür Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, kooperatiflerin kuruluşundan işleyişine kadar birçok başlık ele alınırken, kadınların yerel kalkınmadaki rolü de vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kadınlarımızın üretim gücünü kooperatif çatısı altında birleştirmesi, hem aile ekonomisine hem de ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Müdürlüğümüz olarak kadın girişimciliğini desteklemeye ve bu tür eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ