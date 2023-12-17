Tunceli Pülümür\'de konteyner kent kuruluyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kuruluyor. Kısa sürede altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente vatandaşların yerleştirileceği belirtildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinden sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu inşa edildi. 1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depremlerinden etkilenen konutların bir kısmında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen konutların yıkımı için konteyner kent projesine başlandı. Pülümür Kaymakamlığı tarafından ihale süreci tamamlanan proje çerçevesinde konteynerler ilçeye ulaştırıldı. Kısa süre içinde altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente, deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar yerleştirilecek.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, kentin kurulacağı alana ilişkin ilgililerden bilgi alırken ilçe genelinde toplamda 250 konteyner kurulacağı ifade etti. - TUNCELİ