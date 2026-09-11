Tunceli Pülümür'de veliler kadrosu dolu görünen okula öğretmen atanmasını istiyor - Son Dakika
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Tunceli Pülümür'de veliler kadrosu dolu görünen okula öğretmen atanmasını istiyor

Tunceli Pülümür\'de veliler kadrosu dolu görünen okula öğretmen atanmasını istiyor
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Tunceli Pülümür Dede Korkut İlkokulu'nda yeni eğitim yılına günler kala sınıf öğretmeni eksikliği tartışılıyor. Veliler, kadroda görünen öğretmenlerin farklı okullarda görev yaptığını belirterek çocuklarının kesintisiz eğitim hakkı için acil atama talep ediyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Pülümür Dede Korkut İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğretmen açığı tartışması yaşanıyor. Öğrenci velileri, özellikle sınıf öğretmeni eksikliği nedeniyle çocuklarının eğitimlerinin aksamasından endişe ettiklerini ifade ediyor. Öğrenci velileri, okulun öğretmen kadrosu dolu göründüğü için yeni öğretmen ataması yapılmadığını, ancak kadroda görünen öğretmenlerin farklı okullarda görev yaptığını belirtiyor.

Öğrenci velisi Pınar Erdal, konuya ilişkin açıklamasında, okulun kadrosunun dolu görünmesi nedeniyle öğretmen ataması yapılamadığını belirterek, çocuklarının geçen yıl da öğretmen eksikliği nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.

Pınar Erdal, şunları kaydetti:

"Kadro dolu göründüğü için buraya bir öğretmen ataması yapılmıyor. Geçen sene sürükleyerek birinci sınıfı bitirdik. Şimdi bizim çocuklarımız ikinci sınıfa başlayacak ve 3 gün sonra okul açılacak, hiçbir öğretmen yok. Sözleşmeli öğretmen geleceği söyleniyor. Biz sözleşmeli öğretmen istemiyoruz, branş dışı bir öğretmenin ilkokulda görev yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu öğretmen açığının bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Bir an önce bize bir öğretmen atansın ve çocuklarımız eğitime kaldığı yerden devam etsin istiyoruz. Bu, Pülümür'de yıllardır var olan bir sorun. Sürekli gelen öğretmenler bir şekilde görevlendirmeyle gidiyor. Sürekli kadroları burada ama ortada bir öğretmen yok. Böyle göründüğü için de bize haliyle öğretmen atanmıyor ve biz bu sorunun bir an önce giderilmesini istiyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI SÖNDÜRMESİNLER"

Bir başka veli Sevim Aydın ise öğretmen sorunundan çocukların da olumsuz etkilendiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Aydın, "Çocuklarımızın gözlerindeki o ışığın kırıldığını görmek bizim için en büyük acı. Herhangi bir kurumun bir çocuğun önceliğini kendine hedef kılması gerekiyor. Bir tek benim çocuğum adına değil, bütün Pülümürlü çocuklar adına konuşuyoruz. Çocuklarımızın umudunu kırmasınlar, hevesini kırmasınlar, gözlerindeki ışığı söndürmesinler. Yetkililerden rica ediyoruz. Burada acil çözülmesi gereken problem, atama yoluyla gelen öğretmenlerin kadroyu dolu tutup kendilerinin burada olmaması. Haliyle kesintisiz eğitim hakkımızı talep ediyoruz. Bu nasıl olabilir? Bu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak sınıf öğretmeni tarafından 4 yıl boyunca verilecek eğitimle olur" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM NEDENİYLE AİLELER İLÇEDEN GÖÇ EDİYOR"

Öğrenci velisi Murat Ateş de öğretmen açığının yalnızca mevcut öğrencileri değil, ilçenin nüfus yapısını ve göç sorununu da etkilediğini belirtti.

Ateş, şöyle konuştu:

"Pülümür'den en önemli sebeplerinden biri eğitim faktörüdür. Eğitimle göç eden aile sayısı oldukça fazladır. Bunlar gerek memur aileleri gerekse sıradan vatandaşlar. Yani çiftçilikle uğraşan vatandaş dahi burada bütün bağını, bahçesini, çiftçiliğini bırakıyor, bu ilçeden göç etmek zorunda kalıyor çocuğunun geleceği için. Öğretmen ataması yapılıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ama her ne hikmetse siyasi gücü arkasına alan kişiler, tayin hakkı kadrosu burada bulunmasına rağmen, bulunduğu halde bir şekilde siyasi gücü arkasına alıp kendisini farklı illere, çevre illere aldırıyor. Kadrosu burada olduğu için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tekrar öğretmen ataması yapılmıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tunceli Pülümür'de veliler kadrosu dolu görünen okula öğretmen atanmasını istiyor - Son Dakika

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