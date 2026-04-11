TÜRASAŞ\'tan 41 Yeni Vagon Üretimi

11.04.2026 12:37
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 41 ZACENS tipi sarnıç vagonu üreteceğini duyurdu.

ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından üretimi devam eden ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada demiryollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu ve bu anlayışla hareket ederek demiryollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya Bakanlık olarak destek verdiklerini vurguladı.

41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

Yerli ve milli demiryolu araçları üreticisi TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığına teslim edilen 9 adet akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin milli savunmasına yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

TÜRASAŞ'ın demiryolu taşımacılığına yönelik araçların yanı sıra savunma sanayiine yönelik projeler de hayata geçirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu üretim savunma sanayiimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TÜRASAŞ'tan 41 Yeni Vagon Üretimi
