TÜRASAŞ\'tan 41 Yeni Vagon Üretimi

ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada demiryollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu ve bu anlayışla hareket ederek demiryollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya Bakanlık olarak destek verdiklerini vurguladı.

Yerli ve milli demiryolu araçları üreticisi TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığına teslim edilen 9 adet akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin milli savunmasına yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

TÜRASAŞ'ın demiryolu taşımacılığına yönelik araçların yanı sıra savunma sanayiine yönelik projeler de hayata geçirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu üretim savunma sanayiimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak." - ANKARA