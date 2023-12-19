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TURBEM'de değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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TURBEM'de değerlendirme toplantısı düzenlendi

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (TURBEM) lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ailelerine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda öğretmenler ve idareciler, öğrencilerin durumları ve performansları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TURBEM\'de değerlendirme toplantısı düzenlendi
19.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 17:21
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Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (TURBEM) değerlendirme toplantısı düzenlendi. Merkezde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerinin ailelerine yönelik öğretmenler ve idareciler tarafından yüz yüze bilgilendirmeler yapıldı.

Turgutlu Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Başkan Çetin Akın'ın döneminde hayata geçirilen ilk proje olan TURBEM'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 325 öğrencinin ailelerine yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısında, öğretmenler ve veliler arasında öğrencilerin durumları ve performansları hakkında görüşmeler yapıldı. Aynı zamanda kurum idaresi de programla ve merkezin çalışmaları hakkında velilere bilgiler verdi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Eğitim merkezimizde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin ailelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptık. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz adına verimli bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Toplantıya katılan değerli velilerimize ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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