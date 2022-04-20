Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı

20.04.2022 16:49

Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladıMANİSA Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günlerinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı

MANİSA Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günlerinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde 16-26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 3. Kitap Günlerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ramazan etkinliklerimizin bir yenisi daha planladık. Bugün Kitap Günlerimizin açılışını yapacağız. Yıllarca Türk siyasetine yön vermiş, mecliste yıllarca bizim sesimiz olmuş Kemal Anadol'u davet ettik. Bu etkinliklerin Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kitap Günlerini düzenlediği için Başkan Çetin Akın'a teşekkür eden siyasetçi-yazar Kemal Anadol, "Başkanımızın söylediği gibi Ramazan etkinlikleri içinde en güzeli Kitap Günleri oldu. Kitap, bizim partimizin anlayışını diğerlerinden ayıran bir unsur çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hasan Ali Yücel'in, Engin Tonguç'ların ülkeye aşıladığı kitap okuma, tartışma, özgür düşünce ancak Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına yakışır. Kendisini yürekten kutluyorum. Bu tür etkinlikler Turgutlu'ya da çok yakışıyor çünkü Turgutlu, sadece Manisa değil, zaman zaman Türk siyasetine yön veren önemli bir kent merkezi. Herkese iyi okumalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

3. Kitap Günleri'nin Açılış Törenine Başkan Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi 22. ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personelleri katıldı.

Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı
Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı
Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı
Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı

YORUMLAR
500
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sezonu tamamladı Manisa'da çöp kamyonu devrildi, 1 kişi yaralandı Manisa'da çöp kamyonu devrildi, 1 kişi yaralandı

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Manisa, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:57:47. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement