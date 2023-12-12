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Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da karşılandı - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da karşılandı

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı. Ankara'dan hareket eden tren Erzincan Garında düzenlenen törenle karşılandı. Yolcular güllerle karşılandı ve yöresel ürünler ikram edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, trenin yolcularına hoş geldiniz dileklerini iletti.

Turistik Doğu Ekspresi Erzincan\'da karşılandı
12.12.2023 - 11:37,
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Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı. Ankara'dan hareket eden tren Erzincan Garında düzenlenen törenle karşılandı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzincan'da güllerle karşılandı. Karşılama programında, davul ve zurna eşliğinde halk oyunları ekipleri tarafından Erzincan halayı oynandı. Trenin yolcularına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer protokol üyeleri tarafından gül verildi. Yöresel ürünler ikram edildi.

Vali Aydoğdu, "Erzincan'ımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün gelen trenimizin karşılamasını yaptık. Biz şuna inanıyoruz gelen misafirimizi ne kadar değerli hissettirirsek onlarda Erzincan'a her zaman gelirler ve bizi tanıma fırsatı bulurlar. Erzincan bu bölgenin parlayan bir yıldızı. Bizim hem kültürel hem tarihsel anlamda çok ciddi bir geçmişimiz var. Su sporları ve doğa sporlarında Erzincan Türkiye'nin öncü illerinden birisi. Şehrimize hoş geldiniz" dedi.

Erzincan'da yaklaşık 1,5 saat mola veren Turistik Doğu Ekspresi daha sonra Erzurum - Kars istikametine devam etti.

Erzincan Garından düzenlenen karşılama törenine; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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