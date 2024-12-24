Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'da 4 Saat Mola Verdi - Son Dakika
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Yerel

Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'da 4 Saat Mola Verdi

Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum\'da 4 Saat Mola Verdi

Bu yılki ilk seferinde Erzurum'da 4 saat mola veren Turistik Doğu Ekspresi, binlerce yolcu taşıyor.

24.12.2024 16:41
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Son yıllarda oldukça rağbet gören ve biletleri aylar öncesinden tükenen Turistlik Doğu Ekspresi, bu yılki ilk seferinin Erzurum durağında 4 saatlik mola verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferine başladı. Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle uğurlanmıştı.

"Bugüne kadar 71 bin yolcu seyahat etti"

Doğu Ekspresi Ankara- Kars hattında 74 yıldır devam eden ve bin 360 kilometrelik demir yolunu ortalama 26 saatte tamamlıyor. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere konulmuştu. 2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcu seyahat etti. Yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirecek. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verilmesi bekleniyor. Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saatlik, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor. Bu arada; bir ilk olarak 2025 yılında bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi'de 12 gidiş 12 dönüş olmak üzere toplam 24 adet tren sefer yapacak.

"Erzurum'da 4 saatlik bir duruş olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Garı'nda Doğu Ekspresi'nin hareketinde yaptığı açıklamada Erzurum'un, 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Turizm Başkenti olarak seçildiğini hatırlatarak, "Yine, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından da Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildi. Erzurum'a 2025 yılında böylesine önemli iki etkinliğe başkentlik etmesi de ayrı yakıştı ve güzel bir tesadüf oldu doğrusu. 4 saatlik bir duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin de Erzurum'a ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın Erzurum'da gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacaklarına inanıyorum" diye konuşmuştu.

Erzurum Garı'nda 4 saatlik mola veren Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, bu zaman içinde şehrin tarihi ve turistlik mekanları gezme, alışveriş yapma imkanı buluyor. Bu yılın ilk seferi olması nedeniyle Erzurum Garı'nda bir karşılama programı yapıldı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada patlama meydana gelen kazadan dolayı müzik ve benzeri etkinlikler iptal edildi. Trenden inen yolcular karanfil verildi, kadayıf dolması ve çay ikramı yapıldı. Tren Erzurum Garı molasının ardından seferini tamamlamak üzere son durak olan Kars yönüne doğru hareket etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'da 4 Saat Mola Verdi - Son Dakika

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