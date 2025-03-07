Turistik Doğu Ekspresi'ne Yoğun İlgi

(ERZURUM) - Ankara- Kars arasında 23 Aralık'ta başlayan ve 2 Mart'ta sona eren turistik Doğu Ekspresi seferleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Erzurum Valiliği, 2 Mart'ta eşsiz manzaralar eşliğinde 24 saat süren masalsı bir yolculuk sunan turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum rotasının görüntülerini paylaştı. Paylaşım, kısar sürede binlerce beğeni aldı.

Kars'tan başlayıp Ankara'da biten Doğu Ekspresi'yle tren yolculuğu yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular eşsiz manzaralar eşliğinde Ankara'ya ulaşıyor.

Doğu Ekspresi tüm yıl boyunca seferlerine devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi ise her zaman yapılmıyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başladı, 2 Mart'ta sona erdi. Ankara'dan yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'ı geçtikten sonra Erzincan'ı a ulaşıyor. Erzincan'da 150 dakika mola verdikten sonra seferine devam eden trenin Erzurum'daki mola süresi ise 240 dakika. Yolcuların kenti keşif gezisinin ardından hareket eden tren, son durağı Kars'ta bir günlük bir molanın ardından tekrar Ankara'ya dönüşe geçiyor. Dönüş yolculuğunda ise Erzincan İliç'te 210 dakika, Sivas Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika durarak yolcuların bölgeyi gezmesine imkan sağlanıyor. Turistik Doğu Ekspresi sezonun son seferini 2 Mart'ta Kars'tan- Ankara'ya yaptı.

Erzurum Valiliği'nden nostaljik paylaşım

Erzurum Valiliği'nce yapılan Turistik Doğu Ekspresi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğundan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerine de yer verildi. Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımı şu not düşüldü:

"Hayatımızın en güzel yolculukları, bazen bir trenin penceresinden izlediğimiz manzaralar gibi akar gider. Doğu Ekspresi'nin masalsı ikliminde düşüncelere dalar, her istasyonda biraz daha kendimize yaklaşırız. Çünkü aslında her yolculuk, insanın kendine varma çabasıdır. ve yolun sonunda; Bizi bekleyen sevdiklerimiz, dostlarımız, hasretle açılan kollar, sıcacık bir selam, Yolculuklarımızın sonunda gönlümüzce kavuşmalar olsun. Tüm yolların sevdiklerinize, tüm yolculukların huzura çıkması dileğiyle Erzurum'dan tüm hemşehrilerimize özellikle de gurbette yaşayan Erzurumlulara sıladan selam olsun."