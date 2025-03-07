Turistik Doğu Ekspresi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Turistik Doğu Ekspresi'ne Yoğun İlgi

Erzurum Valiliği, Doğu Ekspresi görüntülerini paylaştı. Seferler büyük ilgi gördü.

07.03.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZURUM) - Ankara- Kars arasında 23 Aralık'ta başlayan ve 2 Mart'ta sona eren turistik Doğu Ekspresi seferleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Erzurum Valiliği, 2 Mart'ta eşsiz manzaralar eşliğinde 24 saat süren masalsı bir yolculuk sunan turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum rotasının görüntülerini paylaştı. Paylaşım, kısar sürede binlerce beğeni aldı.

Kars'tan başlayıp Ankara'da biten Doğu Ekspresi'yle tren yolculuğu yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular eşsiz manzaralar eşliğinde Ankara'ya ulaşıyor.

Doğu Ekspresi tüm yıl boyunca seferlerine devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi ise her zaman yapılmıyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başladı, 2 Mart'ta sona erdi. Ankara'dan yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'ı geçtikten sonra Erzincan'ı a ulaşıyor. Erzincan'da 150 dakika mola verdikten sonra seferine devam eden trenin Erzurum'daki mola süresi ise 240 dakika. Yolcuların kenti keşif gezisinin ardından hareket eden tren, son durağı Kars'ta bir günlük bir molanın ardından tekrar Ankara'ya dönüşe geçiyor. Dönüş yolculuğunda ise Erzincan İliç'te 210 dakika, Sivas Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika durarak yolcuların bölgeyi gezmesine imkan sağlanıyor. Turistik Doğu Ekspresi sezonun son seferini 2 Mart'ta Kars'tan- Ankara'ya yaptı.

Erzurum Valiliği'nden nostaljik paylaşım

Erzurum Valiliği'nce yapılan Turistik Doğu Ekspresi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğundan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerine de yer verildi. Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımı şu not düşüldü:

"Hayatımızın en güzel yolculukları, bazen bir trenin penceresinden izlediğimiz manzaralar gibi akar gider. Doğu Ekspresi'nin masalsı ikliminde düşüncelere dalar, her istasyonda biraz daha kendimize yaklaşırız. Çünkü aslında her yolculuk, insanın kendine varma çabasıdır. ve yolun sonunda; Bizi bekleyen sevdiklerimiz, dostlarımız, hasretle açılan kollar, sıcacık bir selam, Yolculuklarımızın sonunda gönlümüzce kavuşmalar olsun. Tüm yolların sevdiklerinize, tüm yolculukların huzura çıkması dileğiyle Erzurum'dan tüm hemşehrilerimize özellikle de gurbette yaşayan Erzurumlulara sıladan selam olsun."

Kaynak: ANKA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Doğu Ekspresi, Erzurum, Ulaşım, Kültür, Aralık, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turistik Doğu Ekspresi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:26:27. #7.13#
SON DAKİKA: Turistik Doğu Ekspresi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.