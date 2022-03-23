Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu - Son Dakika
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Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu

23.03.2022 14:03
Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine nostaljik tur düzenleyen yerli turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi de leblebiciler oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine nostaljik tur düzenleyen yerli turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi de leblebiciler oldu.

Nostaljik turistik gezi amaçlı yola çıkan turların Tavşanlı'da ilk durağı leblebiciler oldu.

Tavşanlı Emet caddesinde leblebi üretim ve satış merkezi bulunan işletme sahibi Recep Kahraman, turizm şirketlerini Tavşanlı leblebisini tanıtmak ve Tavşanlı'da tarihi yerleri tanıtmak için projeleri olduğunu söyledi.

Tur otobüslerinden inen yolcuları yöre sanatçıları Hasan Hüseyin ve Halil Vural ile Mustafa Oruç, karşılayarak canlı müzik şovu yaptılar. - KÜTAHYA

Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu
Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu
Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu

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Tavşanlı, Kütahya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu - Son Dakika


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