Turistik gezilerin durağı leblebiciler oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine nostaljik tur düzenleyen yerli turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi de leblebiciler oldu.

Nostaljik turistik gezi amaçlı yola çıkan turların Tavşanlı'da ilk durağı leblebiciler oldu.

Tavşanlı Emet caddesinde leblebi üretim ve satış merkezi bulunan işletme sahibi Recep Kahraman, turizm şirketlerini Tavşanlı leblebisini tanıtmak ve Tavşanlı'da tarihi yerleri tanıtmak için projeleri olduğunu söyledi.

Tur otobüslerinden inen yolcuları yöre sanatçıları Hasan Hüseyin ve Halil Vural ile Mustafa Oruç, karşılayarak canlı müzik şovu yaptılar. - KÜTAHYA