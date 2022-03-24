Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı - Son Dakika
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Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı

24.03.2022 11:39
Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı

KOÜ Turizm Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin sorularını cevaplandırdı.

KOÜ Turizm Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlik buluşmaları kapsamında KOÜ Kartepe Turizm Fakültesi öğrencileriyle araya geldi. Programda konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, "Daha önce Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı ziyaret etmiştik. Kendisi de bizlere geleceğini söyledi. Bugün bir araya geldik. 130 binin üzerinde nüfusu bulunan Kartepe'mizin belediye başkanı, öğrencilerimizle bir araya geldi. Bu çok önemli ve güzel bir durumdur" dedi.

"İnandığınız yolda emek vermeden hiçbir yere varılamaz"

Öğrencilerle bir arada olmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Başkan Kocaman, "Uzun zamandır gençlerimizle bir araya gelerek hayatı konuşuyoruz. Ağabeyleri, belediye başkanları olarak ne yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Gençlerimizin neye ihtiyacı olduğunu konuşuyoruz. Bugün farklı bir kitle ile birlikteyiz. Ne istediğini bilen, yolunu seçen bu yolda emin adımlarla ilerleyen gençlerle bir araya geldik. Ben üniversiteyi Kıbrıs'ta okudum. Üzerimde ciddi katkısı vardır. İkinci vatanımdır Kıbrıs. 10 sene sonra sizlerde 'İkinci vatanımız Kartepe' diyeceksiniz. Gençlerimizin beklentileri üzerinde bir araya geliyoruz. Sizlerin içerisinden bu makamlara gelecek gençlerimiz var. Uzun süre babamın yanında marangozluk yaptım. Satış temsilciği yaptım. İnandığınız yolda emek vermeden hiçbir yere varılamaz" ifadelerini kullandı.

"Kartepe gibi bir ilçe yok"

Kartepe'nin turizm destinasyonlarını anlatan Kocaman, "İlçemizin en önemli turizm yerlerinden biri Ormanya'dır. Kartepe'yi birlikte gezelim tanıma imkanınız olacaktır. Bizler turistlerin gezecekleri yerlerin sayısını arttırmak istiyoruz. Elimizde sihirli değnek yoktur. Bunu hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en güzel kirazı, ayvası Kartepe'de yetişmektedir. Kartepe'de ciddi sanayi yatırımları, adrenalin tutkunlarının yeridir Kartepe. Kartepe gibi bir ilçe yok" dedi. - KOCAELİ

Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı
Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı
Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı
Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı

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Turizm Fakültesi, Mustafa Kocaman, gençlik, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turizm fakültesi öğrencileri sordu, Başkan Kocaman cevapladı - Son Dakika


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