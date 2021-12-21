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Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor - Son Dakika

Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor

21.12.2021 15:41
Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor

Türkiye'nin birçok kayak merkezinde sezon açılışları yapılırken, Sarıkamış'ta yeterince kar olmaması ve sezon açılışının bir türlü yapılamaması suni karlama sistemini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin birçok kayak merkezinde sezon açılışları yapılırken, Sarıkamış'ta yeterince kar olmaması ve sezon açılışının bir türlü yapılamaması suni karlama sistemini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve Dünya'da Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamş'ta yeterince kar olmayınca sezon açılışı da bir türlü yapılamıyor.

Uzun yıllardan beri Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne suni karlama sistemi kurulmasını isteyen kayak merkezinde bulunan turizmciler, yetkililerden biran evvel Sarıkamış'a suni karlama sistemi kurulmasını istiyor. - KARS

Türkiye, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turizmciler Sarıkamış'a suni karlama istiyor - Son Dakika


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