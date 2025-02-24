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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden 16 Türk dağcı, Hocalı şehitlerini anmak amacıyla bölgenin en dik dağlarından biri olarak bilinen Haça Dağı'nın zirvesine tırmanarak Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.

Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü, Kağızman Dağcılık ve Dogˆa Sporları Kulübü ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Azerbaycan'ın Dagˆlık Karabagˆ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 S¸ubat 1992'de Ermenistan'a bagˆlı kuvvetler tarafından toplu s¸ekilde o¨ldu¨ru¨len Azerbaycan Tu¨rk'u¨ sivilleri anmak ic¸in tırmanıs¸ etkinligˆi du¨zenledi.

Dagˆcılar zirvede Tu¨rkiye ve Azerbaycan bayrakları ile "I·nsanlık tarihinde kara bir leke: "Hocalı Katliamını unutmadık unutmayacagˆız", Hocalı S¸ehitleri'ni saygıyla anıyoruz" yazılı pankartlar ac¸ıp s¸ehitleri andı.

Igˆdır Dagˆcılık ve Bisiklet Spor Kulu¨bu¨ Bas¸kanı O¨zer Gonca, Tu¨rkiye ile Azerbaycan'ın kardes¸ u¨lke olmasından dolayı Hocalı s¸ehitlerini anmak u¨zere bu programı yaptıklarını so¨yledi. Hocalı'da Ermenilerce s¸ehit edilenlerin sadece Azerbaycan'ın degˆil Tu¨rk du¨nyasının s¸ehitleri oldugˆunu belirten Gonca, "Hocalı s¸ehitlerini anmak ic¸in Igˆdırlı ve Kagˆızmanlı dagˆcılarımızla Hac¸a Dagˆına geldik. Bizlere destek olan Tu¨rkiye Nahc¸ıvan Bu¨yu¨kelc¸iligˆi'ne ve Nahc¸ıvan Spor Bakanlıgˆı yetkililerine tes¸ekku¨r ediyoruz" dedi.

Hac¸a Dağı'na tırmanan kadın dagˆcılardan Sunay Aslan, "Igˆdır Dagˆcılık ve Bisiklet Spor Kulu¨bu¨ adına bugu¨n Hocalı'da yas¸anan katliamı unutmamak ve unutturmamak ic¸in Hac¸a Dagˆı'na tırmandık. Buradan aziz s¸ehitlerimizi rahmet ve saygıyla minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimizi, muzaffer Azerbaycan ordusunu ve kardes¸lerimizi saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Sergu¨l Keskin isimli kadın dagˆcı da "Igˆdır Dagˆcılık ve Bisiklet Spor Kulu¨bu¨ ve Kagˆızman Dagˆcılık ve Dogˆa Sporları Kulu¨bu¨ olarak, bugu¨n 33 yıl o¨nce Ermenilerin Karabagˆ'da Hocalı katliamında c¸oluk c¸ocuk demeden insanlara ettigˆi zulmu¨ kınamak ic¸in Hac¸a Dagˆı'na tırmanıs¸ gerc¸ekles¸tirdik. Buradan aziz s¸ehitlerimiz rahmetle anıyor, gazilerimizi ve Azerbaycan ordusunu saygıyla anıyoruz" s¸eklinde konus¸tu.

Yaklas¸ık 7 saatlik tırmanıs¸la zirveye varan ekip, inis¸e gec¸ilmesinin ardından 4 saat sonra Hac¸a Dagˆı'nın etegˆindeki Gal ko¨yu¨ne ulas¸tı.