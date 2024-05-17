Türk Devletleri Teşkilatı 1. Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı\'nda alınan kararlar açıklandı

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 1. Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda aile kurumunun kültürel ve diğer sosyal risklere karşı korunmasına yönelik alınan kararlar açıklandı.

Türk Devletleri Teşkilatı 1. Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı, "Küreselleşen Dünyanın Risklerine Karşı: Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Üye devletlerin bakanları, üyelerin kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve dayanışmanın artırılmasındaki rolünü takdir ettiklerini belirterek, toplantının düzenlenmesindeki çabalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür etti.

Toplantıda üye devletlerin temsilcilerinden oluşan 'TDT Sosyal Politika İşbirliği Çalışma Grubu' kurulmasının onaylanması, yılda bir kez ve teamül gereği alfabetik sırayla devam etmek üzere bir TDT Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı ve bir Çalışma Grubu toplantısının düzenlenmesi, Türk aile değerlerinin güçlendirilmesi ve evlilik kurumunun korunmasına yönelik programların geliştirilmesi gerektiği beyan edildi. Aileler tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri hazırlanarak uygulanması için belirtilen konuları kapsayan ortak bir eylem planı oluşturulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Toplantıda Uluslararası Aile Günü vesilesiyle 15 Mayıs 2025 tarihinde TDT çatısı altında bir aile festivali düzenlenmesi ve Türk devletlerinin gelecek nesiller için ortak fon oluşturmasının değerlendirilmesi de beyan edildi.

Bildiriye Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakan Yardımcısı Nazgül Sagindykova, Kırgız Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Koruma ve Göç Bakanı Gulnara Baatyrova, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Sosyal Koruma Ulusal Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov ve Türk Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev imza attı. - ANKARA