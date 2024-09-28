Türk Dil Bayramı'nda Dilin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Türk Dil Bayramı'nda Dilin Önemi Vurgulandı

Bursa'da düzenlenen etkinlikte Türkçe'nin doğru kullanımı ve sosyal medyadaki yanlışların önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, Türk Dil Bayramı'nın anlamını ve dil bilincinin önemini vurguladı.

28.09.2024 00:37
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Türk Dil Bayramı'nda Türkçe'nin doğru kullanımına dikkat çekildi

BURSA - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92'inci yıl dönümünü düzenlediği söyleşiyle kutladı.

Tarihler 26 Eylül 1932'yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'nda, Türkçe'nin zenginliğinin araştırılması ve ortaya çıkarılması için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla Birinci Türk Dili Kurultayı toplandı. Kurultayın toplandığı ilk gün olan 26 Eylül'ün her yıl "Dil Bayramı" adıyla kutlanma teklifi oy birliği ile kabul edilerek ve o günden bu yana 26 Eylül günü ülkemizde "Dil Bayramı" olarak kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği dile sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara doğru aktarılmasını sağlamak için 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92'inci yıl dönümünde bir söyleşi düzenledi.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide; Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasene Aydın da Türkçe'nin doğru konumu ve özellikle sosyal medyadaki sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.

"Türkçe'nin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız"

Türkçe'ye gereken önemin verilmediğini düşündüğünü belirten Doç. Dr. Hasene Aydın, "Umursamaz bir tavır takındığımız bugünlerde Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçe'nin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız. Özellikle gençlerin internet üzerinde yaygınlaştırdığı yanlışlar bizi kuşatmış durumda. Sosyal medya, Türkçe konusunda kanayan yaramız. Ne yazık ki, özellikle gençler özendikleri için bazı yanlışları yapmaktan çekinmiyorlar. kelimeleri bozabiliyor, kuralları işletmeyebiliyorlar ve bunların el birliğiyle yaygınlaşmasına yol açıyorlar. Sosyal medya, bizi bir araya getiren bir mecra ama dilin yanlışlarının da bir o kadar hızla yayıldığı bir ortam. Bizler de bir dil bilinci oluşursa küçük yaşlardan itibaren bu tür sorunların ortadan kalkacağını düşünüyoruz." dedi.

"Dili doğru kullanmak bireysel ve toplumsal mutluluk için şarttır"

Doğru Türkçe'nin kullanımı için gençlere bir öneride bulunan Aydın, "Bilgili, farklı, ya da güzel görünmek için yabancı kelimeler kullanmaya özenmesinler. Eğer kendileri parmakla gösterilecekse Türkçe'yi doğru kullandıkları için gösterilsin. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyor, dilini ne kadar iyi kullanıyor diye parmakla gösterilsinler. Gençlerin birbirlerine bu anlamda örnek olmalarını istiyoruz. Anaokulundan itibaren çocuklarımıza Türkçe'nin önemini kavratabilirsek, ben o halkanın genişleyeceğini düşünüyorum. Mutlu olmak için dili doğru kullanmak zorundayız. Dilimizi doğru kullanmadığımızda anlaşılmayız, anlaşılmadığımızda daha çok çaba sarf etmek zorunda kalırız. Bu fiziksel olarak çaba gerektirir, zamanımızı çalar, karşı tarafla ilişkilerimizin bozulmasına yol açar. Dolayısıyla dili doğru kullanmak bireysel ve toplumsal mutluluk için şarttır" ifadelerini kullandı.

Türk Dil Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da, "Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir araya geldik. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dile ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bundan tam 92 yıl önce Dolmabahçe Sarayında Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkartmak ve bunu araştırmak üzere ilk defa dil tarih kurultayı yapılıyor. O kurultayda oy birliğiyle 26 Eylül tarihinin Türk Dil Bayramı olarak kutlanmasına karar veriliyor. O gün bugündür, bizler de Türk Dil Bayramını 26 Eylül tarihinde her yıl kutluyoruz. Bugün burada dilimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Dil Bayramı'nda Dilin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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