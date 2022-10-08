KYÖD Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" tüm gün devam edecek. Program sonunda İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Gösterisi ve Rüstem Avcı konseriyle devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 'Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu' başladı - Son Dakika

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