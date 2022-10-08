"Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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"Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" başladı

08.10.2022 14:13
"Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" başladı

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" başladı.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" başladı.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) işbirliğiyle "Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" KYÖD'te başladı. Sempozyuma İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, Irak Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Firas Ağaoğlu, Böyük Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Samir Adıgözelli, Gazeteci-Yazar Arslan Bulut, Gazeteci - Yazar Züleyha Karaman, proje koordinatörü Soner Kılıç ve Alptekin Cevherli katıldı.

KYÖD Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu" tüm gün devam edecek. Program sonunda İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Gösterisi ve Rüstem Avcı konseriyle devam edecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu' başladı - Son Dakika

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