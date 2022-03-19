Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu - Son Dakika
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Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu

19.03.2022 19:03

Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu 2022 yılı Nevruz programı çerçevesinde Iğdır'da bir araya gelen Türk dünyasının ülkeleri kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu

IĞDIR - 2022 yılı Nevruz programı çerçevesinde Iğdır'da bir araya gelen Türk dünyasının ülkeleri kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Iğdır bu yıl Nevruz kutlamalarında Türk dünyasının kültürlerine ev sahipliği yapıyor. Iğdır Valiliği ev sahipliğinde, 'Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin destekleri ile birçok Türk dünyasından gelen ülkeler Iğdır'da kültürlerini tanıtma fırsatı buldu. Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nde bir araya gelen grup burada ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyerek kendilerine ait müzik enstrümanları çaldı. Daha sonra ise burada grup kendi aralarında yumurta tokuşturdu, yöresel kıyafetlerini giyerek müziklerini çaldı. Kültürlerini Iğdır'da tanıtma fırsatı bulan ve Iğdır'a gelen ülkeler; Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran oldu.

Türkiye'de birçok kültürü tanıma fırsatı bulduğunu belirten Kırgızlı Umit Akılbeg, "Ben Kırgızistan'dan geliyorum. Bu programı hazırlayan herkese teşekkür ederim. Çünkü bütün Türk dünyasını bir araya getirdi, burada buluşturdu. Burada geleneksel danslarımızı yaptık, geleneksel yemeklerimizi gösterdik ve kopuzlarımızı çaldık" dedi. Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı ve Iğdır Azerbaycan Kültür Evi kurucusu Ziya Zakir Acar'da gelen gruplar ile tek tek ilgilendi.

Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu
Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu
Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu

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Kırgızistan, Azerbaycan, Iğdır, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu - Son Dakika


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