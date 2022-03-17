Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Çocuklarımıza Çanakkale Savaşı'nı anlatmalıyız" - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Çocuklarımıza Çanakkale Savaşı'nı anlatmalıyız"

17.03.2022 16:24
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Çocuklarımıza Çanakkale Savaşı'nı anlatmalıyız"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Çocuklarımıza Çanakkale Savaşlarını anlatmalı, Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruhu kavratabilmeli, millileşme sürecinin önemini özümseterek bu süreci tamamlayamayanların nasıl yok olup gittiğini anlatmalıyız" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Çocuklarımıza Çanakkale Savaşlarını anlatmalı, Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruhu kavratabilmeli, millileşme sürecinin önemini özümseterek bu süreci tamamlayamayanların nasıl yok olup gittiğini anlatmalıyız" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kahraman ecdadımız düşmanın en güçlü ve modern silahlarına karşı süngüsü elinde mertçe, arz-u bekayla mücadele etti, şanlı sancağımızı çiğnetmemek, boğazları düşürmemek için toprak kaybetmektense canını kaybetmeyi göze alarak Çanakkale'yi geçilmez kıldı. Rifat Bey'in Alay Marşı'nda da dile getirdiği gibi 'yastıkları mezar taşı, yorganları kan oldu.' Buna rağmen millet bilinci ve vatan ülküsü durgun suya atılan taşın oluşturduğu halka gibi büyüdü, izmihlali yendi. Bağlılıkla, iradeyle, azimle yola çıkan Bedrin aslanları maziden atiye uzanan o yıkılmaz, sarsılmaz köprünün temelini attı. Son sözlerini söylemeye Çanakkale sularına gelen ehl-i saliblere Türkler son sözünü söyledi. İstikbale susamış Türklerin istiklalle bezenmiş tarihinin en önemli tacıdır Çanakkale Zaferi" dedi.

"Çanakkale iftihar ettiğimiz tarihimizdir"

Geylan, açıklamasına şöyle devam etti:

"En bedbin anlarda dahi mukavemetini kaybetmeyen Türklerin vatana olan sadakatinin, milli şuurunun, yürekli başkaldırısının ezberlerden silinmemecesine kazınmış mührüdür. Çanakkale, iftihar ettiğimiz tarihimizdir; ateş tufanından zaferle çıkan Türk milletinin haklı övüncüdür. Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün topraklarımızda, coğrafyamızda oynanan oyunlar bitmemiştir. Uluslararası projelerin hedefinde yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Coğrafyamızı zayıflatmaya, iç karışıklık çıkarmaya, savaş unsurlarını harekete geçirerek, bağımlı, dirençsiz, millilikten uzak, nihayetinde dağılmış, başsız bir devlet görmeyi umut edenler hastalıklı faaliyetleri ile teyakkuz halindedir. Bu amaç yolunda kimi zaman bölücü örgütleri beslemekte, silah, teçhizat, istihbarat yardımı yapmakta, kimi zaman da iç dinamikleri harekete geçirerek, onlar üzerinde algı yönetmeye kalkışmaktadırlar. Ellerinden gelse Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaptıkları talanı, yıkımı Türkiye'de de yapmaktan çekinmeyecekler. Ancak tarihi hafıza onlara engel olmakta, Türk milletinin kolay kolay yenilmeyeceğinin, teslim olmayacağının, Türklerin tıpkı Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi zafer kazanacağının farkında olduklarından açık restlerde bulunmamaktadırlar."

"Milli mücadeleye uzanan sürecin kanaat ve fedakarlık gerektirdiğini bilerek pozisyonlarımızı buna göre belirlemeliyiz"

Geylan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi olarak devletimizin kuruluşunun 100'üncü yılına yürüdüğümüz bugün Çanakkale direnişini iyi okumalı ve o ruhu içselleştirmeli, milli mücadeleye uzanan sürecin kanaat ve fedakarlık gerektirdiğini bilerek, pozisyonlarımızı buna göre belirlemeliyiz. Çocuklarımıza Çanakkale Savaşlarını anlatmalı, Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruhu kavratabilmeli, millileşme sürecinin önemini özümseterek, bu süreci tamamlayamayanların nasıl yok olup gittiğini anlatmalıyız. 2023'te daha müreffeh bir ülke; ekonomi, bilim, teknoloji, sanat alanlarında öncü rol üstlenen bir millet görmeyi hedefliyorsak, başlangıcından sonuna kadar adeta 'şiir' gibi yazılan Çanakkale Zaferi'ne sahip çıkmalı ve gelecek yüz yıllara taşımalıyız. Bu minvalde Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünü ve Şehitler Haftası'nı kutluyoruz. Bu mukaddes toprakları yüce Türk milletine vatan yaparak, özgürlüğümüze kapı açan, kendi önceliklerini değil, vatanın önceliklerini önüne katarak şehadete yürüyen şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuzluğa taşımaya namzetiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Zaferi'nin kahraman komutanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Çocuklarımıza Çanakkale Savaşı'nı anlatmalıyız' - Son Dakika


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