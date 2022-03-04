İletişim Başkanı Altun'dan Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere ilişkin açıklama - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

04.03.2022 01:18
İletişim Başkanı Altun'dan Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın mensuplarının hep yanında olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali'nin ülkemizde tedavisi sürerken, yine Kiev dolaylarında CNN Türk ekibine yeni bir saldırıda bulunulduğu haberini aldık. En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun. Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağolsunlar, varolsunlar" dedi. - ANKARA

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Fahrettin Altun, CNN Türk, Ukrayna, Kiev, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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