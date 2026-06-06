Türk Hava Kuvvetleri 115. yılını GÖKBEY ve Türk Yıldızları'yla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Hava Kuvvetleri 115. yılını GÖKBEY ve Türk Yıldızları'yla kutladı

06.06.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali, coşkulu törenlerle kapılarını açtı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali, coşkulu törenlerle kapılarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde, yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in uçuşu ile Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisi izleyenlere gökyüzünde unutulmaz bir şölen yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali" coşkulu etkinliklerle başladı. 6-7 Haziran tarihlerinde ziyarete açık olacak festival; gençlerin havacılık kültürünü yakından tanıması, milli savunma bilincinin pekiştirilmesi ve Türk havacılığının gurur verici mirasının yeni nesillere aktarılması amacıyla kapılarını açtı. Görkemli etkinliğe öğrenciler, veliler, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Komutanlar ve öğrencilerden tek yürek marş

Festivalin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin en anlamlı anlarından biri, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla omuz omuza vererek Hava Harp Okulu Marşı'nı okuması oldu.

GÖKBEY ve Türk Yıldızları gökyüzünü süsledi

Marşın ardından tören, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan uçak ve helikopterleri gururla selamladı. Gökyüzündeki şölen ise izleyenlerin nefesini kesti. Festival kapsamında özel paraşüt atlayışları gerçekleştirilirken, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY'in gösteri uçuşu büyük alkış aldı. Gerçeği aratmayan nefes kesici bir personel kurtarma tatbikatının icra edildiği etkinlik, Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Türk Yıldızları'nın gökyüzüne imza attığı akrobasi gösterisiyle zirveye ulaştı.

Festival, yarın da düzenlenecek çeşitli havacılık etkinlikleri ve gösterilerle misafirlerini ağırlamaya devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Havacılık, Teknoloji, Etkinlik, Savunma, Gençlik, Gökbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Hava Kuvvetleri 115. yılını GÖKBEY ve Türk Yıldızları'yla kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
13:35
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye veda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 14:07:48. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Hava Kuvvetleri 115. yılını GÖKBEY ve Türk Yıldızları'yla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.